Odeszła niezapomniana Pani Bukietowa. Patricia Routledge miała 96 lat

Patricia Routledge, niezapomniana Pani Bukietowa z serialu „Co ludzie powiedzą?”, zmarła w wieku 96 lat.

Jej rola Hyacinth Bucket uczyniła ją ikoną brytyjskiej komedii , a serial wciąż ma rzesze fanów.

Aktorka odeszła spokojnie we śnie, a fani na całym świecie wspominają ją z ciepłem i uśmiechem.

Pożegnanie Pani Bukietowej

Nie żyje Patricia Routledge. Agent aktorki poinformował, że słynna pani Bukietowa zmarła we śnie, otoczona miłością najbliższych.

Jej pasja do pracy i kontaktu z publicznością nie wygasła nawet w wieku 96 lat

– podkreślono w oświadczeniu. Fani na całym świecie już żegnają swoją ukochaną Hyacinth. Bo choć Routledge zgasła, jej bohaterka pozostanie w naszych domach na zawsze – dzięki powtórkom, memom i nieśmiertelnemu humorowi.

Gwiazda, której nikt nie zapomni

Patricia Routledge była jedną z najbardziej charakterystycznych postaci brytyjskich sitcomów. Jej Hyacinth Bucket – nazywana panią Bukietową – weszła do historii telewizji jako symbol snobizmu, maniery i komicznej przesady. Choć od emisji ostatniego odcinka minęło prawie 30 lat, serial wciąż jest chętnie oglądany i cieszy kolejne pokolenia widzów.

Ona była potworem, ale potwory są cudowne do grania

– mawiała Routledge o swojej najbardziej rozpoznawalnej bohaterce.

Kariera Patricii Routledge

Aktorka urodziła się w lutym 1929 roku. Zaczynała na deskach teatru, szybko odkrywając, że jej prawdziwą siłą jest komedia. Zanim przyszła rola życia, widzowie mogli oglądać ją w takich produkcjach jak „Doctor At Large”, „Steptoe and Son” czy „Marjorie and Men”.

Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 1990 roku, kiedy przyjęła rolę Hiacynty w sitcomie „Co ludzie powiedzą”. Serial okazał się hitem, a Pani Bukietowa – ikoną popkultury.

Życie prywatne w cieniu sceny

Patricia Routledge nigdy nie wyszła za mąż i nie miała dzieci. "Nie podjęłam decyzji, żeby nie być żoną czy matką. Życie samo się tak ułożyło, bo aktorstwo całkowicie mnie pochłonęło" – mówiła w jednym z wywiadów. Ostatnie lata spędziła w Chichester, gdzie cieszyła się spokojem i nadal pozostawała blisko teatru. Jeszcze w 2024 roku nagrała specjalny dokument „Dame Patricia Routledge Remembers… Keeping Up Appearances”, wspominając swoją kultową rolę.