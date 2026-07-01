A jednak! Kanada na Eurowizji już od przyszłego roku. Kraj zadebiutuje w półfinale

Z Kanady nadeszły oficjalne informacje po fali medialnych spekulacji. Państwo to oficjalnie zostało pierwszym uczestnikiem z Ameryki Północnej w historii Konkursu Piosenki Eurowizji i zobaczymy je już na scenie w 2027 roku. Taka możliwość pojawiła się dzięki niedawnym modyfikacjom w strukturach Europejskiej Unii Nadawców. Rozszerzono grupę członków o kolejne państwa nieleżące w Europie.

Kanada dołącza do Eurowizji. Jakie zasady obejmą debiutanta?

CBC/Radio-Canada, jako nadawca publiczny, wraz z Europejską Unią Nadawców potwierdzili dołączenie Kanady do Eurowizji 2027. Będzie to pierwszy taki debiut od 2015 roku, gdy przy okazji 60. jubileuszu konkursu do rywalizacji dołączyła Australia. Na czym polega różnica? Kanada zyskała pełnoprawne miejsce, bez statusu gościa specjalnego, ale za to nie ma ulg, na jakie mogli liczyć debiutujący Australijczycy ponad dekadę temu, np. awansu od razu do finału. Reprezentant Kanady rozpocznie rywalizację w półfinale. Metoda wyboru kanadyjskiego kandydata zostanie ogłoszona przez nadawcę w późniejszym terminie.

"Jesteśmy podekscytowani tym, że możemy potwierdzić pokazanie Kanadyjczykom największego na świecie wydarzenia muzycznego. Nasz udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, począwszy od przyszłego roku w Bułgarii, pozwoli kanadyjskim talentom na pokazanie się na jednej z najbardziej historycznych scen na świecie. Pozwoli również fanom w Kanadzie na dalsze oglądanie i głosowanie podczas Eurowizji, tak jak to robili przez lata - z dodatkiem emocji związanych z oglądaniem ich własnego kraju reprezentowanego na tej scenie" - czytamy w komunikacie szefowej CBC, Marie-Philippe Bouchard.

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Zmiany w Europejskiej Unii Nadawców. Tak wyglądała droga Kanady na Eurowizję

Telewizja z Kanady niedawno uzyskała prawo uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Europejską Unię Nadawców. 25 czerwca tego roku zdecydowano o zmianie przepisów, które obowiązywały od ponad siedmiu dekad, i dopuszczono stacje spoza Europy do członkostwa. Dotychczasowy wymóg położenia w Europejskim Obszarze Nadawczym zastąpiono kryteriami Rady Europy oraz koniecznością posiadania statusu obserwatora w tej organizacji. Kanada znalazła się w tym rozszerzonym gronie i wykorzystała okazję, by od razu zapowiedzieć start na Eurowizji.

Eurowizja 2027 w Bułgarii. Co wiemy o konkursie?

71. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji zaplanowana jest na maj 2027 roku i odbędzie się w Bułgarii. Organizacją wydarzenia zajmie się telewizja BTN po tegorocznym triumfie Dary, która zwyciężyła z piosenką „Bangaranga”. Choć to Sofia jest typowana na głównego kandydata na gospodarza, pojawiły się również inne lokalizacje – rozstrzygnięcie spodziewane jest do końca lipca. Warto również wspomnieć o nowej zasadzie wprowadzanej od kolejnej edycji: wszyscy artyści biorący udział w konkursie będą musieli być pełnoletni.

Brak jest póki co informacji, czy stacje, które zrezygnowały z jubileuszowej edycji w 2026 roku ze względu na uczestnictwo Izraela, wrócą do rywalizacji. O swoich planach związanych ze startem na razie milczy także Telewizja Polska.

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania