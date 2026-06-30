Tribbs ściąga posiłki z zagranicy dla zwycięzcy "The Voice Kids". Cel jest jasny

Zgodnie z decyzją Telewizji Polskiej, bilet na międzynarodową scenę otrzymał zwycięzca dziewiątego sezonu popularnego formatu "The Voice Kids" - Wiktor Sas. Organizatorem tegorocznego finału Eurowizji Junior została Malta, do której wczesną jesienią uda się młody wokalista. Wiemy już, co z piosenką, która zostanie zaprezentowana przez nastolatka podczas konkursu.

Wiktor Sas przygotowuje utwór na Eurowizję Junior 2026

To właśnie Wiktor Sas, reprezentujący drużynę Tribbsa, zdobył największe uznanie telewidzów i wywalczył przepustkę na wielki konkurs. Młody artysta nie może jednak wykonać swojego finałowego singla zatytułowanego „Bilet”, ponieważ regulamin imprezy dopuszcza wyłącznie kompozycje opublikowane po maju tego roku. Taka sytuacja wymusiła rozpoczęcie prac nad zupełnie nowym utworem, który nie tylko spełni wymogi organizatorów, ale i zachwyci europejską publiczność.

Zagraniczni producenci pracują nad piosenką. Tribbs zaprosił nominowanego do Grammy

29 czerwca Tribbs udostępnił w sieci informacje, z których wynika, że do tworzenia konkursowej kompozycji zaangażowano ekspertów z całej Europy. Siedziba wytwórni Warner Music Poland stała się miejscem twórczych spotkań nastolatka z autorami pochodzącymi z Niemiec, Belgii oraz Wielkiej Brytanii, mającymi na swoim koncie liczne sukcesy. W tym gronie pojawił się między innymi Miggy Dela Rosa, współtwórca popularnego utworu „Ferrari” oraz artysta nominowany do nagrody Grammy. Dokładna data premiery ostatecznej wersji nie została ujawniona, ale wiadomo, że przynajmniej 65% słów musi wybrzmieć w ojczystym języku polskiego reprezentanta.

"Zorganizowaliśmy z Warnerem songwriting camp dla Wiktora, sprowadziliśmy moich kolegów z Berlina, Londynu i Belgii, i przez 3 najbliższe dni piszemy najlepszą możliwą piosenkę na Eurowizję Junior! Trzymajcie kciuki" - napisał Tribbs na Instagramie.

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Kiedy i gdzie odbędzie się Eurowizja Junior 2026?

24. edycja Eurowizji dla dzieci została zaplanowana na 24 października w kompleksie Malta Fairs & Conventions Centre, zlokalizowanym w Ta' Qali na Malcie. Dotychczas chęć rywalizacji na europejskiej scenie zgłosiło trzynaście państw, z czego blisko połowa wskazała już swoich reprezentantów. Z udziału ostatecznie zrezygnował Azerbejdżan, a oficjalnych deklaracji brakuje jeszcze ze strony Chorwacji, San Marino czy Hiszpanii, która z kolei rozważa całkowity bojkot imprezy Europejskiej Unii Nadawców na wzór swojego bojkotu "dorosłej" Eurowizji.

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