Kanada pełnoprawnym członkiem Europejskiej Unii Nadawców. Eurowizja w 2027 z nowym uczestnikiem?

Kanada dołącza do EBU

Telewizja publiczna z Kanady stała się oficjalnym członkiem Europejskiej Unii Nadawców, co otwiera drogę do startu w Konkursie Piosenki Eurowizji. Przyjęcie CBC/Radio-Canada było wynikiem zmiany statutów organizacji, które zatwierdzono w Pradze. Nowe przepisy pozwalają na dołączenie stacjom spoza Europy, o ile ich system mediów publicznych odpowiada standardom Rady Europy, a kraj posiada w niej status obserwatora. Kanada spełnia oba te warunki bez zastrzeżeń.

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CBC/Radio-Canada jest częścią rodziny EBU od momentu naszego powstania w 1950 roku. Jako jeden z wiodących nadawców publicznych na świecie, już teraz ogromnie przyczynił się do naszej Unii – pomagając nam ustanawiać i utrzymywać standardy dziennikarstwa publicznego, które są obecnie najważniejsze. Pełne członkostwo oznacza, że możemy teraz zrobić jeszcze więcej razem: w zakresie odpowiedzialności platform, wiarygodnych wiadomości, odporności, którą nadawcy publiczni muszą budować na nadchodzące lata. Głos Kanady w tej społeczności czyni nas silniejszymi - mówi Noel Curran, dyrektor generalny EBU.

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Czy zobaczymy Kanadę na Eurowizji 2027?

Teraz droga do udziału Kanady w Eurowizji stoi otworem. Każdy pełnoprawny członek EBU ma zagwarantowane prawo do wystawienia swojego reprezentanta. W kuluarach mówi się, że Kanadyjczycy poważnie myślą o starcie i zabezpieczyli nawet na ten cel specjalne fundusze w budżecie telewizji publicznej. Przedstawiciele CBC gościli już na Eurowizji 2026 w Wiedniu w charakterze obserwatorów. Decyzja o debiucie wydaje się być jedynie kwestią czasu i istnieje spora szansa, że nastąpi to już w 2027 roku.

Eurowizja 2027 zorganizowana zostanie w Bułgarii

Kolejna, 71. odsłona popularnego festiwalu zaplanowana jest na maj 2027 roku. Choć dokładny terminarz wciąż czeka na ogłoszenie, gospodarzem muzycznych zmagań będzie telewizja BNT w Bułgarii. Zainteresowanie przyjęciem artystów z całego świata zgłosiły już cztery miasta: Warna, Płowdiw, Sofia oraz Burgas, które powalczą o miano miasta-gospodarza.