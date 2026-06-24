Zwycięzcy i finaliści Eurowizji w Polsce. Znamy pełną listę koncertów w 2026 i 2027 roku

Konkurs Piosenki Eurowizji już od 70 lat służy jako potężna trampolina do międzynarodowej rozpoznawalności. Historia zna wiele przypadków, w których widowisko stało się początkiem wspaniałej drogi artystycznej – by wspomnieć chociażby o legendarnej grupie ABBA, Céline Dion, Julio Iglesiasie czy włoskiej formacji Måneskin.

Eurowizja stworzyła wiele karier. Gwiazdy konkursu koncertują na świecie

Jednak nie tylko zwycięzcy zyskują na udziale w Eurowizji. Wielu uczestników, dzięki ekspozycji przed dziesiątkami milionów telewidzów, z powodzeniem koncertuje dziś po całym kontynencie. Przyjrzyjmy się, jacy artyści związani z Konkursem Piosenki Eurowizji zawitają do Polski w nadchodzącym czasie.

Gwiazdy Eurowizji odwiedzą Polskę. Kto wystąpi w 2026 i 2027 roku?

Niedawno w Wiedniu odbyła się okrągła, 70. edycja muzycznego show. Bezkonkurencyjna okazała się propozycja z Bułgarii – piosenkę „Bangaranga” brawurowo wykonała Dara. W Polsce szeroko komentowano nie tylko sam wynik, ale też kontrowersje związane z przyznaniem przez polskie jury najwyższej noty reprezentacji Izraela. Z kolei Bułgarzy już pełną parą przygotowują się do ugoszczenia artystów w kolejnym roku.

Zanim jednak to nastąpi, polska publiczność będzie miała okazję bawić się na koncertach wielu znanych eurowizyjnych nazwisk. W 2026 roku zawitają do nas laureaci pierwszych miejsc, tacy jak Loreen czy JJ, a także zdobywcy drugich pozycji – Baby Lasagna i Käärijä. To nie koniec atrakcji – na polskich scenach zaprezentują się również reprezentantki Szwajcarii i Cypru z ostatniej edycji, a także wokaliści z lat poprzednich. Fanów dawnych brzmień ucieszy pewnie wizyta ikon europopu, którym co prawda nie udało się kiedyś awansować do finału, ale i tak zdobyli popularność: mowa o Kate Ryan oraz DJ-u Bobo. Szczegółowy harmonogram koncertów zamieszczamy poniżej.

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Koncerty eurowizyjnych gwiazd w Polsce - lista

Wakacje 2026:

22 sierpnia – Jerry Heil (Ukraina 2024) – Warszawa, Progresja, PULSE OF NATION fest.

Wrzesień – grudzień 2026:

13 września – Antigoni (Cypr 2026) – Warszawa, VooDoo Club,

21 września – JJ (Austria 2025, zwycięzca) – Warszawa, Niebo,

3 października – Loreen (Szwecja 2012 i 2023, dwukrotna laureatka) – Warszawa, Stodoła,

11 października – Veronica Fusaro (Szwajcaria 2026) – Warszawa, Hybrydy,

24 października – Käärijä (Finlandia 2023) – Warszawa, Progresja,

25 października – Käärijä (Finlandia 2023) – Kraków, Hype Park,

30 października – Kate Ryan (Belgia 2006) – Warszawa, Palladium,

31 października – Kyle Alessandro (Norwegia 2025) – Warszawa, Hybrydy,

30 listopada – Baby Lasagna (Chorwacja 2024) – Warszawa, Palladium.

Wydarzenia w 2027 roku:

5 marca – Erika Vikman (Finlandia 2025) – Warszawa, Proxima.

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