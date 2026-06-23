Koniec z szesnastolatkami na scenie? Eurowizja szykuje rewolucyjną zmianę zasad

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-23 17:47

Najbliższy, 71. Konkurs Piosenki Eurowizji zaplanowano na maj 2027 roku w Bułgarii. Wiele wskazuje na to, że nadchodząca edycja przyniesie kluczową modyfikację w regulaminie. Zgodnie z doniesieniami, limit wieku dla wykonawców ma zostać podwyższony do osiemnastu lat, co oznacza absolutny zakaz występów dla nieletnich. Poznajcie szczegóły.

Zasada dopuszczająca do startu w Konkursie Piosenki Eurowizji artystów, którzy ukończyli szesnaście lat, funkcjonowała nieprzerwanie od 1990 roku. Teraz, po przeszło 25 latach, wszystko wskazuje na to, że nadejdzie zmiana reguł – prawo do występu otrzymają wyłącznie osoby pełnoletnie w świetle prawa.

Eurowizja podnosi wiek uczestników. Występy zarezerwowane dla dorosłych

Na ten moment brakuje oficjalnego potwierdzenia ze strony organizatorów, a strona internetowa Eurowizji nadal prezentuje regulamin z ostatniej edycji, wygranej przez Darę z Bułgarii. Niemniej, plotki o podniesieniu progu wiekowego z szesnastu do osiemnastu lat krążyły w środowisku już od dłuższego czasu. Dotychczas Europejska Unia Nadawców pozwalała na występ wokalistom, którzy swoje szesnaste urodziny obchodzili najpóźniej w dniu pierwszej próby do konkursu. Nadchodzące zmiany mają ujednolicić wiek uczestników z prawną granicą pełnoletności, obowiązującą w całej Europie (z wyjątkiem Szkocji) oraz w państwach pozaeuropejskich biorących udział w konkursie. Informację tę niejako potwierdziła już oficjalnie norweska stacja telewizyjna NRK, która jako pierwsza ogłosiła nabór do krajowych eliminacji na przyszły rok, wyraźnie zaznaczając, że aplikować mogą wyłącznie wykonawcy, którzy do 1 maja 2027 roku ukończą osiemnaście lat.

Eurowizja 2026 - Bułgaria - DARA - Bangaranga
Galeria zdjęć 24

Co ze startami na Eurowizji Junior?

Europejska Unia Nadawców (EBU) zachowuje powściągliwość w kwestii oficjalnego ogłoszenia nowych wymogów, jednak podczas wydarzeń towarzyszących Eurowizji 2026 nie zdementowano narastających spekulacji. W trakcie tegorocznego jubileuszu konkursu zorganizowano konferencję prasową poświęconą zbliżającej się Eurowizji Junior 2026 na Malcie. W odpowiedzi na pytanie dziennikarza o ewentualne podwyższenie granicy wiekowej również w formacie dziecięcym, EBU lakonicznie stwierdziło, że na ten moment tego typu modyfikacje nie są przewidywane.

Warto dodać, że w minionej Eurowizji 2026 wystąpiła tylko jedna niepełnoletnia wokalistka – reprezentantka Francji, Monroe, która osiemnaste urodziny będzie świętować w listopadzie tego roku. Z kolei w polskim finale narodowym zaprezentowała się szesnastoletnia Ola Antoniak, którą widzowie mogą kojarzyć z takich formatów jak „The Voice Kids” czy „Szansa na Sukces. Eurowizja Junior”. Inny uczestnik krajowych preselekcji, Stasiek Kukulski, zyskał pełnoletność jesienią zeszłego roku.

Polecany artykuł:

Ujawniono pełne wyniki głosowania polskiego jury na Eurowizji. Wiemy, kto docen…

Trzynastolatka z główną nagrodą na Eurowizji. To dlatego powstał limit

Wprowadzenie w 1990 roku zapisu o minimalnym wieku uczestników było bezpośrednim pokłosiem skandali z poprzednich lat, kiedy to na scenie pojawiały się dzieci. W 1989 roku Izrael reprezentował dwunastolatek, a Francję – zaledwie jedenastoletnia Nathalie Pâque, która zapisała się w historii jako najmłodsza uczestniczka festiwalu. Trzy lata wcześniej, w 1986 roku, zwycięstwo dla Belgii wywalczyła trzynastoletnia Sandra Kim. Kontrowersje wokół rywalizacji dzieci z dorosłymi w tak wielkim, międzynarodowym widowisku zmusiły organizatorów do wprowadzenia dolnego progu wiekowego, który teraz – po latach – ma zostać podwyższony.

Polecany artykuł:

Legenda Eurowizji nie żyje. Norweska gwiazda muzyki i teatru miała 79 lat
Sonda
Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział?
Jasiek Piwowarczyk odcina się od tematu Eurowizji 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA