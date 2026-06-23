Koniec z szesnastolatkami na scenie? Eurowizja szykuje rewolucyjną zmianę zasad

Zasada dopuszczająca do startu w Konkursie Piosenki Eurowizji artystów, którzy ukończyli szesnaście lat, funkcjonowała nieprzerwanie od 1990 roku. Teraz, po przeszło 25 latach, wszystko wskazuje na to, że nadejdzie zmiana reguł – prawo do występu otrzymają wyłącznie osoby pełnoletnie w świetle prawa.

Eurowizja podnosi wiek uczestników. Występy zarezerwowane dla dorosłych

Na ten moment brakuje oficjalnego potwierdzenia ze strony organizatorów, a strona internetowa Eurowizji nadal prezentuje regulamin z ostatniej edycji, wygranej przez Darę z Bułgarii. Niemniej, plotki o podniesieniu progu wiekowego z szesnastu do osiemnastu lat krążyły w środowisku już od dłuższego czasu. Dotychczas Europejska Unia Nadawców pozwalała na występ wokalistom, którzy swoje szesnaste urodziny obchodzili najpóźniej w dniu pierwszej próby do konkursu. Nadchodzące zmiany mają ujednolicić wiek uczestników z prawną granicą pełnoletności, obowiązującą w całej Europie (z wyjątkiem Szkocji) oraz w państwach pozaeuropejskich biorących udział w konkursie. Informację tę niejako potwierdziła już oficjalnie norweska stacja telewizyjna NRK, która jako pierwsza ogłosiła nabór do krajowych eliminacji na przyszły rok, wyraźnie zaznaczając, że aplikować mogą wyłącznie wykonawcy, którzy do 1 maja 2027 roku ukończą osiemnaście lat.

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Co ze startami na Eurowizji Junior?

Europejska Unia Nadawców (EBU) zachowuje powściągliwość w kwestii oficjalnego ogłoszenia nowych wymogów, jednak podczas wydarzeń towarzyszących Eurowizji 2026 nie zdementowano narastających spekulacji. W trakcie tegorocznego jubileuszu konkursu zorganizowano konferencję prasową poświęconą zbliżającej się Eurowizji Junior 2026 na Malcie. W odpowiedzi na pytanie dziennikarza o ewentualne podwyższenie granicy wiekowej również w formacie dziecięcym, EBU lakonicznie stwierdziło, że na ten moment tego typu modyfikacje nie są przewidywane.

Warto dodać, że w minionej Eurowizji 2026 wystąpiła tylko jedna niepełnoletnia wokalistka – reprezentantka Francji, Monroe, która osiemnaste urodziny będzie świętować w listopadzie tego roku. Z kolei w polskim finale narodowym zaprezentowała się szesnastoletnia Ola Antoniak, którą widzowie mogą kojarzyć z takich formatów jak „The Voice Kids” czy „Szansa na Sukces. Eurowizja Junior”. Inny uczestnik krajowych preselekcji, Stasiek Kukulski, zyskał pełnoletność jesienią zeszłego roku.

Trzynastolatka z główną nagrodą na Eurowizji. To dlatego powstał limit

Wprowadzenie w 1990 roku zapisu o minimalnym wieku uczestników było bezpośrednim pokłosiem skandali z poprzednich lat, kiedy to na scenie pojawiały się dzieci. W 1989 roku Izrael reprezentował dwunastolatek, a Francję – zaledwie jedenastoletnia Nathalie Pâque, która zapisała się w historii jako najmłodsza uczestniczka festiwalu. Trzy lata wcześniej, w 1986 roku, zwycięstwo dla Belgii wywalczyła trzynastoletnia Sandra Kim. Kontrowersje wokół rywalizacji dzieci z dorosłymi w tak wielkim, międzynarodowym widowisku zmusiły organizatorów do wprowadzenia dolnego progu wiekowego, który teraz – po latach – ma zostać podwyższony.

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania