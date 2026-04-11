Reprezentantka Szwecji na Eurowizji 2026 zakrywa twarz. Kim jest Felicia?

Kim jest Felicia, reprezentantka Szwecji na Eurowizji 2026?

Felicia błyskawicznie zawojowała szwedzki rynek muzyczny, uwodząc słuchaczy unikalną barwą głosu, scenicznym magnetyzmem i ogromną charyzmą. Ma na swoim koncie triumf w lokalnej edycji programu „Mask Singer”, ponad trzysta zagranych koncertów oraz najwyższe pozycje na krajowych listach przebojów. Swój debiutancki singiel, sygnowany własnym imieniem, wypuściła jesienią 2025 roku. Kawałek szybko dotarł do czołowej piątki zestawienia Spotify, a w lutym 2026 roku światło dzienne ujrzała jej pierwsza EP-ka o tytule „Serve”. Warto jednak zaznaczyć, że wokalistka działała w branży już wcześniej. Pod pseudonimem Fröken Snusk próbowała swoich sił w szwedzkich eliminacjach do Eurowizji 2024. Jej ówczesna propozycja „Unga och Fria” stała się prawdziwym hitem w serwisach streamingowych, choć ostatecznie nie dała jej awansu do finałowego etapu.

Dlaczego Felicia ukrywa twarz podczas koncertów?

Znakiem rozpoznawczym Felicii jest niepełne pokazywanie twarzy podczas publicznych wystąpień. W czasach działalności pod szyldem Fröken Snusk jej nieodłącznym atrybutem była charakterystyczna, różowa kominiarka. Po rozwiązaniu umowy z dotychczasową wytwórnią płytową, artystka postanowiła odciąć się od dawnego wizerunku. Choć obecnie promuje twórczość własnym imieniem, nadal unika całkowitego demaskowania się przed obiektywami. Piosenkarka tłumaczy, że zamierza odsłaniać twarz stopniowo, dopóki nie zbuduje pełnego poczucia bezpieczeństwa przed publicznością. Taki zabieg pozwala jej również zachować swobodę i upragnioną anonimowość w prywatnym, codziennym życiu.

O czym opowiada eurowizyjny utwór „My System”?

Eurowizyjna propozycja „My System” to pulsujący, elektroniczny utwór klubowy, który dotyka tematu głębokiego, emocjonalnego uzależnienia od drugiego człowieka. Warstwa liryczna obrazuje sytuację, w której inna osoba przenika do naszego tytułowego „systemu”, przejmując tym samym absolutną kontrolę nad ciałem, uczuciami oraz myślami. Kompozycja okazała się gigantycznym sukcesem komercyjnym na rodzimym rynku. Piosenka błyskawicznie wskoczyła na sam szczyt szwedzkich notowań, pokryła się złotem i w bardzo krótkim czasie wygenerowała ponad dziesięć milionów odtworzeń w sieci.