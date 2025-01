Ewelina Lisowska "uciekła" z Polski i zrzuciła fatałaszki. Ależ ona wygląda! Kiedyś była chudzinką z kompleksami

Zagrał w wielu polskich hitach, dzisiaj nikt go nie chce zatrudniać?! Zaskakujące wyznanie aktora!

Ewelina Lisowska ma za sobą drogę nieco inną niż większość gwiazd, których metamorfoza polega na schudnięciu. Piosenkarka kilka lat temu przytyła, aby czuć się lepiej sama ze sobą. Od około 3 lat sporo trenuje, uprawia boks i pracuje nad sylwetką, jednak nie tak drastycznie jak robiła to wcześniej. Liczenie kalorii i ciągła kontrola wagi? To wszystko jest już dawno za nią.

Lisowska postawiła na zdrowe podejście do własnego ciała, jedzenia i aktywności fizycznej. Efekty są zachwycające. I mowa nie tylko o fotkach w bikini, ale też szczerym uśmiechu i zadowoleniu z życia. Najnowsze zdjęcia i filmy to najlepszy dowód na to, że piosenkarka jest naprawdę szczęśliwa!

Ewelina Listowska przytyła i to była najlepsza decyzja

W kwietniu 2021 r. Lisowska pokazała na swoim instagramowym profilu dwa zdjęcia w bikini i napisała:

Ten sam strój, a dwie różne kobiety. Ta z lewej ciężko pracowała nad 'idealną' sylwetką. Forma życia - myślała, ważąc upragnione 45 kg. Chyba nie trzeba mówić, ile kosztowało to wyrzeczeń i wysiłku... Strach przed dodatkowymi kilogramami, wręcz paraliżował, a brak treningu wpędzał w poczucie winy.

Jej wyznanie odbiło się echem w mediach, a Lisowska już nie wróciła do dawnej, wyjątkowo szczupłej figury.

Ewelina Lisowska zrzuciła fatałaszki. W Kenii bawiła się w samym bikini. Gorąco!

Ostatnio piosenkarka wybrała się do Kenii, gdzie korzystała z przepięknej pogody i uroków plaży. Chętnie pozowała do zdjęć, a na jej instagramowym profilu pojawiło się też sporo nagrań. Świetnie się bawiła!

Lisowska paradowała głównie w bikini, bo pogoda była bardzo sprzyjająca. Gwiazdę rozpierała energia, na twarzy gościł uśmiech. Nie było mowy o chowaniu ciała i zastanawianiu się, czy na zdjęciach widać go za dużo.

"Świetnie wyglądasz", "Super zdjęcia. Dobrego wypoczynku", "No Ty tam masz jak w raju Ewelina teraz" - komentowali fani.

