Ewelina Lisowska przytyła. Kiedyś ważyła tylko 45 kg. Widać różnicę?

Ewelina Lisowska skończyła 33 lata i chyba nigdy nie wyglądała lepiej niż obecnie. Piosenkarka, która karierę robi od 12 lat (wtedy udało jej się wybić w show "X Factor"), ma za sobą ciekawą przemianę. W kwietniu 2021 r. pokazała na swoim instagramowym profilu dwa zdjęcia w bikini i napisała:

Ten sam strój, a dwie różne kobiety. Ta z lewej ciężko pracowała nad 'idealną' sylwetką. Forma życia - myślała, ważąc upragnione 45 kg. Chyba nie trzeba mówić, ile kosztowało to wyrzeczeń i wysiłku... Strach przed dodatkowymi kilogramami, wręcz paraliżował, a brak treningu wpędzał w poczucie winy.

Lisowska miała wtedy za sobą drogę do pokochania własnego ciała w odrobinę większym rozmiarze i z niedoskonałościami - ale kto ich nie ma? Jednocześnie nowa sylwetka i nowy styl życia, znacznie zdrowszy, wpłynęły na gwiazdę bardzo pozytywnie w sensie psychicznym. Lisowska wreszcie była szczęśliwa.

"W życiu nie zawsze mamy czas na podporządkowanie wszystkiego pod bycie w formie. Dziewczyna z prawej zrozumiała, że ma prawo odetchnąć od pogoni za ciałem idealnym. Wrzuciła na luz, cieszyła się życiem i zdjęła z siebie ten ciężar wiecznych restrykcji. Dbanie o siebie jest dobre i fajne, ale nie jeśli to rządzi naszym życiem. Gdzie w tym jest miejsce na beztroskę i szczęście? Choć ciało złapało kilka dodatkowych kilogramów, moja głowa jest jakby lżejsza. Tak wygląda ciało kobiety. Czy wszystkie musimy mieć sześciopak, żeby osiągnąć spełnienie? Ja się bardziej ucieszę z sześciopaku pączków. Koniec z pogonią za Insta standardami. Dbajmy o siebie i nasze zdrowie, ale nie dajmy sobie wmówić, że ideał ma określoną wagę i miarę. Ja czuję się ze sobą dobrze, a Ty?" - pytała gwiazda, która niedługo później pokazała, że wciąż trenuje kick-boxing, ale nie po to, aby ważyć mniej.

Ewelina Lisowska w bikini. Fantastyczna sylwetka

Od metamorfozy i nabrania kilku kilogramów masy minęły trzy lata. W tym czasie Lisowska miała mnóstwo okazji, by nosić bikini. Część zdjęć piosenkarki pokazującej smukłą, zgrabną i kobiecą figurę możecie zobaczyć w galerii. Ewelina nie wstydzi się swojego ciała i podkreśla to w sieci, gdzie standardy zazwyczaj są nierealne do spełnienia dla zwykłych ludzi.

"Fałdki, fałdeczki, fałdunie" - pisała Lisowska w sierpniu 2022 r., publikując zdjęcie z fałdką na brzuchu. Kilka dni później na jej profilu znalazło się zdjęcie z pośladkami w roli głównej. "Wybaczcie, że z tej strony, ale czasami mam już wszystko gdzieś… Włącznie z moimi cellulitowymi dziurami, których jednak nie wyeliminowała endermologia" - poinformowała podczas tego samego urlopu.

Ostatnio znów wdziała bikini. W jednym z wpisów z włoskich wakacji przyznała, że ostatnio mniej ćwiczyła, co podobno widać, ale za to uczyła się języka włoskiego i więcej czytała.

Lubię cię za normalność w zakłamanym świecie Insta. Wyglądasz świetnie i dobrze się ze sobą czujesz. Co innego się liczy niż dobre poczucie ze sobą? - podsumowała w jednym z komentarzy Agnieszka Włodarczyk.

Ewelina Lisowska odważnie odsłania ciało. Co na to fani?

Lisowska ma 283 tys. obserwujących na Instagramie. Ci, którzy komentują jej wygląd, przeważnie skupiają się na zaletach i sypią zasłużonymi komplementami. Ale nie zawsze! Niektórym nie przeszkadzają kształty Eweliny, ale np. jej tatuaże.

"Bardzo ładna jesteś, ale ta wytatuowana ręka moim zdaniem straszy, wygląda jakby była w smole zanurzona" - tak zdjęcie z włoskiego wypadu Lisowskiej skomentowała jedna z internautek.

Lisowska postanowiła odpowiedzieć. "Nie ma to, jak kogoś skomplementować i jednocześnie obrazić. Jesteś bardzo ładna, ale masz bardzo brzydkie wnętrze i to chyba gorsze od ręki umazanej smołą" - spuentowała.

Ewelina Lisowska zachwyciła w X Factor. Tak na przestrzeni lat zmieniła się gwiazda