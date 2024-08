Gdzie podziały się spodnie? Dorota Gardias na czerwonym dywanie pokazała się w samej marynarce

Dorota Gardias pojawiła się na czerwonym dywanie tuż przed kolejnym koncertem, który odbył się w ramach Top of the Top Sopot Festival 2024. Urodziwa pogodynka przyciągała wzrok stylizacją, która była idealna na kapryśną trójmiejską pogodę. Ta ostatnio nie rozpieszcza, więc Gardias postawiła na obszerną marynarkę, która na pewno chroniła ją przed chłodem. A co było niżej? No właśnie... wybór gwiazdy telewizji mógł budzić emocje. Zobaczcie zdjęcia!