Jezus na spódnicy, Piróg w mięsnym wdzianku, długachne nogi Starak i Wędzikowska przebrana za zebrę. Gwiazdy TVN-u nie odpuszczają

Do Sopotu gwiazdy zjechały z kilku powodów. Jednym był festiwal Top of the Top, drugim charytatywny pokaz mody, a trzecim - impreza ramówkowa TVN-u. Na tej ostatniej nie brakowało znanych nazwisk. Dziennikarze, prezenterzy i gwiazdy telewizji dwoiły się i troiły, aby doskonale zaprezentować się na czerwonym dywanie. Działo się! Niestety niektóre stylizacje nie były trafione - wyglądały bardziej jak przebrania niż ubrania. Zresztą, zobaczcie i oceńcie sami!