Agnieszka Chylińska w Sopocie teraz i 19 lat temu. Inne włosy i te ciuchy! Nie poznalibyście jej

Agnieszka Chylińska to gwiazda, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Ale warto przypomnieć, że piosenkarka, autorka książek dla dzieci i jurorka w programach telewizyjnych zaczynała karierę już jako nastolatka - jeszcze w latach 90. W maju tego roku Chylińska skończyła 48 lat, a to oznacza, że na scenie obecna jest od ponad 30! W tym czasie bardzo się zmieniła. I mowa nie tylko o fizycznej metamorfozie.

Agnieszka etap buńczucznej nastolatki ma już dawno za sobą, choć wciąż uznawana jest za buntowniczkę, która nie owija w bawełnę i jest szczera aż do bólu. Nie wolno jednak zapominać o tym, że Chylińska to nie tylko doskonała wokalistka i gwiazda, która jak nikt umie zrobić dobre show, ale również mama aż trójki dzieci. Chylińska w 2006 r. urodziła Ryszarda, w 2010 r. Esterę, a w 2013 r. Krystynę. Cała trójka pociech piosenkarki to już nastolatki. Najstarszy syn jest dorosły!

Agnieszka Chylińska w Sopocie w 2024 r. Ale występ! A co ze strojem?

Nie wszystkie gwiazdy, które pojawiły się na Top of the Top Sopot Festival 2024 zachwyciły fanów muzyki - i tych w Operze Leśnej, i tych zgromadzonych przed telewizorami. posypały się słowa krytyki. Oberwało się Wilkom czy Lady Pank. Ale nie Chylińskiej. 48-letnia wokalistka wciąż ma w sobie to coś, o charyzmie i energii nawet nie wspominając.

"W końcu prawdziwa artystka, brawo Aga", "Oj był ogień nawet przed telewizorami", "Ikona", "Mój wzór", "Najlepsza" - pisali zachwyceni internauci. Faktycznie, Chylińska pokazała, jak robi się show.

Oczywiście w sieci nie obyło się bez uszczypliwości. "Mojej babci zginęła cerata ze stołu. A to Chylińska zajumala" - żartobliwie stwierdził jeden z internautów, któremu nie spodobał się strój gwiazdy.

Agnieszka w Sopocie pokazała się w obfitej kraciastej spódnicy, w czarnym topie z długimi rękawami i wielowarstwowej kamizelce, która dodała szczuplutkiej gwieździe objętości. Nie wszystkim takie wdzianko dodałoby uroku, ale Chylińska może nosić, co chce - jej osobowość każdej stylizacji nada charakteru.

Agnieszka Chylińska w Sopocie w 2005 r. i później. Co za zmiana? Poznajecie?

Chylińska w Sopocie bywa często. W ostatnich latach śpiewała na Top of the Top, wcześniej pojawiała się na koncertach organizowanych w Operze Leśnej nie przez TVN, a Polsat. Na niektórych zdjęciach z tamtych wydarzeń nie sposób jej rozpoznać! Był czas, gdy Aga nosiła się bardzo elegancko, miała też mniej tatuaży, a jej fryzura bardziej pasowała do urzędniczki niż gwiazdy sceny.

Teraz Chylińska już nie eksperymentuje ze stylem "grzecznej dziewczynki" i jest w pełni sobą. W jakim wydaniu podobała wam się najbardziej?

Tyle Agnieszka Chylińska zarobi w USA. Kwota zwala z nóg!