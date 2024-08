Co z tym festiwalem w Sopocie? Internauci skarżą się na potęgę. "Nie da się oglądać"

Za nami drugi dzień koncertów, które odbywają się w Operze Leśnej w ramach Top of the Top Sopot Festival 2024. Na scenie pokazało się wiele świetnych gwiazd, ale internauci i tak się skarżą. Na co? Chodzi o dźwięk, który według niektórych jest bardzo słaby. Mowa o tym, co od TVN-u otrzymują widzowie zgromadzenie przed telewizorami. Naprawdę jest aż tak źle?