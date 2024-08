Top of The Top Sopot Festival: Widzowie nie zostawiają suchej nitki na festiwalu

Trwa Top of The Top Sopot Festival 2024. Wzbudza on wielkie emocje zarówno w widzach oraz internautach. I to niekoniecznie z dobrych powodów. Entuzjazmu nie wyrażała również zebrana w sopockiej Operze Leśnej widownia. W pewnym momencie zareagować musiała prowadząca koncert Dorota Wellman. "Ludzie, wy żyjecie w ogóle?" - rzuciła do zasypiających widzów.

Po pierwszym dniu w sieci pojawiły się komentarze dotyczące szczególnie kiepskiego nagłośnienia imprezy. "Drętwy ten koncert... I niestety kolejny raz fatalny dźwięk", "TVN, czy wy nadajecie dziś w jakimś stereo? Strasznie dziwnie słychać w telewizorach" - można było przeczytać w komentarzach pod postem promującym wydarzenie.

Dostało się również występującym tego dnia artystom. Internauci nie zostawili suchej nitki na występie Wilków. Najbardziej dostało się wokaliście grupy, Robertowi Gawlińskiemu: "Mimo że bardzo lubię Gawlińskiego... To dzisiejszy wokal utwierdził mnie w przekonaniu, że jego czas się już skończył", "Gawliński i spółka dramat. Fałszowanie i wycie poziom ekspert", "O rety! Jak Gawliński wyje!!!!! Prawdziwy wilk". Niektórzy porównywali występ do pamiętnego "Ev’ry Night" Mandaryny z 2005 roku.

Top of The Top Sopot Festival: Robert Gawliński odpowiada na krytykę

Muzyk nie przeszedł obok tych komentarzy obojętnie. Robert Gawliński na swoich social mediach opublikował oświadczenie, w którym odniósł się do krytyki. Podkreślił w nim, że w przeciwieństwie do niektórych artystów, Wilki grały na żywo.

"Chciałem odnieść się do krytycznych komentarzy o koncercie na Festiwalu w Sopocie, ale kiedy przeczytałem, jak ci sami dziennikarze, którzy tak skrytykowali nasz występ NA ŻYWO, zachwycają się występami wykonawców, którzy 'zagrali' z playbacku i tylko ruszali ustami, to wiem, że nie ma z kim dyskutować. Dziękuję wspaniałej publiczności w Operze Leśnej, która świetnie się z nami bawiła" - stwierdził muzyk.

