Rubikowie sprzedają willę! Chcą za nią miliony. Internauci już dali znać, co myślą. "Cena to jakaś pomyłka"

Piotr Rubik, jego żona Agata i dwie córki do niedawna mieszkali w domu w Warszawie, a konkretnie w Wilanowie. Ale ponad rok temu cała czwórka spakowała manatki i wyjechała na obczyznę. W USA nie żyje im się idealnie, jednak, póki co, o powrocie nie ma mowy. Wygląda na to, że zakochani w końcu odnaleźli się w nowej rzeczywistości, jaką zafundowały im Stany Zjednoczone i do Polski będą przylatywać tylko na wakacje.

Do lipca wynajmowali swoją warszawską willę. W sierpniu zdecydowali, że idą na całość i sprzedają dom, który wiązał ich z ojczyzną!

Rubikowie szukają kupca na prawie 400-metrową willę

Gdy Piotr Rubik zabrał swoją rodzinę do USA, nie sprzedał polskiego domu, a wynajął go na rok. W wakacje wynajem się zakończył. Rubikowie musieli podjąć bardzo ważną decyzję - czy wiążą swoją przyszłość z Ameryką i na dobre zrywają więzy z Polską? Najwyraźniej odpowiedź mogła być tylko jedna. W efekcie małżonkowie wystawili swój polski dom na sprzedaż, a teraz czekają na kupca, który będzie w stanie zapłacić za willę ponad 10 milionów zł. Być może Rubikowie pieniądze zainwestują w nieruchomość w USA?

Najpierw jednak muszą spieniężyć willę, w której mieszkali aż przez 12 lat. Wyceniono ją na 10 milionów i 400 tys. zł. Zapewne do niewielkiej negocjacji. Co otrzyma nabywca? Dom jest naprawdę luksusowy.

Luksusowa willa Rubików. Ile ma pokoi? Co z tarasem?

Lokum, w którym Rubikowie wychowywali córki, jest obszerne - ma aż 372 metry kwadratowe. Składa się z 4 sypialni, kuchni, salonu, łazienek. Jest też miejsce do pracy i muzykowania. Tuż przy budynku znajduje się taras liczący 200 metrów kwadratowych, na którym można odpocząć w ciepłe dni. Na lubiących kwiaty i drzewa czeka duży ogród (działka ma 1650 metrów kwadratowych), a fani wodnych kąpieli będą zachwyceni basenem. Na tarasie nie brakuje ani miejsca do biegania, co ucieszy rodziny z dziećmi, ani wygodnych kanap. Jest też kominek, stół z krzesłami i zadaszenie, które sprawi, że relaks w ogrodzie będzie możliwy nawet w deszczowe dni.

Dom był projektowany ponad dekadę temu, dlatego nie wszystko, co w nim znajdziemy, należy do najnowszych trendów. Na szczęście przy wykańczaniu wnętrz zadbano o prostotę i minimalizm, które się nie starzeją. Na podłogach położono jasne płytki, meble w kuchni mają czarne i białe fronty, a w jadalni znajduje się duży stół dla sporej rodziny. Cały dom utrzymany jest w jasnych kolorach, a jego charakter można łatwo zmienić meblami i dodatkami.

Dom uzupełniono o 4 miejsca parkingowe - 2 w garażu i 2 zewnętrzne. To co, kupujecie?

Willa Rubików zachwyca? Nie wszystkich

Wnętrza domu Rubików zostały zaprezentowane w nagraniu udostępnionym przez agencję nieruchomości (znajdziecie go niżej). Internauci nie byli łaskawi w swoich ocenach.

"Powiem szczerze, że na tej rolce, to średnio widać co to za dom. Bardziej widoczna jest piękna pani, co to reklamuje. Za szybkie migawki i mało pokazane", "Trochę jak muzeum, nie mój klimat", "Mało przytulny", "Chcą coś na Florydzie pewnie kupić za 2 mln dolarów. Na tym poziomie, co mają dom w Polsce, to niezbyt duża kwota. Sam dom to bliźniak, co próbują trochę w filmie ukryć, duży minus przy tej cenie", "Czy jest piękny, kwestia gustu - jak i cena - może ktoś zapłaci", "Cena to jakaś pomyłka" - pisali internauci w komentarzach.

Rubikowie też skomentowali filmik: "Super produkcja. Gdybym szukała domu w Warszawie, brałabym ten!", "Ale fajna rolka! Tylko Agata Rubik jakaś niepodobna do siebie".

Zobacz więcej zdjęć. Piotr Rubik i Agata Rubik sprzedają dom

Nowy dom rodziny pięcioraczków z Horyńca! Pokazali kolejną willę w Tajlandii. Dom jak marzenie