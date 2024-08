Top of the Top Sopot Festival 2024 to jeden z najbardziej znanych festiwali muzycznych w Polsce. Na wydarzeniu zawsze zjawia się śmietanka polskiego show-biznesu. W tym roku prowadzący i artyści postawili na nietuzinkowe stylizacje.

W Sopocie nie zabrakło wielkich gwiazd. Na czerwonym dywanie pojawili się znani i lubiani. Większość postawiła na niebanalne stylizacje. Zobaczcie, jak prezentowały się największe gwiazdy polskiego show-biznesu!

Cyrkowa Chylińska, goła Mery Spolsky i złota Ostrowska - czyli tłum gwiazd na TOP of the TOP Sopot Festival 2024

Agnieszka Chylińska trzeciego dnia postawiła na dość nietuzinkową stylizację. Wokalistka miała na sobie różowe błyszczące spodnie oraz kolorową koszulę z wysokim kołnierzem.

Monika Olejnik na scenie pojawiła się w białej kreacji. Jak na nią to dość dziwna stylizacja, ponieważ dziennikarka najczęściej stawia na czerń. Do sukni dodała niebotycznie wysokie obcasy, w których ledwo zeszła po schodach.

Mery Spolsky z kolei na sopockiej scenie zjawiła się w czerwonym lateksowym płaszczu, który po chwili zdjęła i zaprezentowała zgromadzonym swoje wdzięki. Została w skąpej mini oraz niewielkim srebrnym biustonoszu, do którego przytwierdzone zostały kolorowe kwiaty.

Małgorzata Ostrowska, która od lat jest prawdziwą ikoną polskiej muzyki, wybrała złotą stylówkę, na którą składała się bluzka z głębokim dekoltem oraz szerokie spodnie.

Joanna Krupa, która nieoczekiwanie pojawiła się w Sopocie wraz z innymi jurorami "Top Model" miała na sobie różową suknię. Z przodu kreacji przyczepiony był wielki kwiat. Aleksandra Popławska z kolei postawiła na kombinezon w paski.

Kto wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2024 w trzecim dniu?

W środę 21 sierpnia 2024 roku w Operze Leśnej odbędzie się trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2024. Po dwóch pierwszych dniach związanych z muzycznymi koncertami czeka na nas coś zupełnie innego. Gospodarzami są Marcin Prokop, Damian Michałowski oraz Jan Pirowski. Top of the Top Sopot Festival można oglądać na żywo już od godziny 19:55 na antenie TVN.

