Trzeci dzień Top Of The Top Sopot Festival 2024 upłynie pod hasłem "Muzyka to coś, co nas łączy". Na scenie wystąpi plejada polskich gwiazd, między innymi - Agnieszka Chylińska, Vito Bambino, Urszula, Ewa Bem, Małgorzata Ostrowska, Julia Wieniawa czy Izabela Trojanowska.

Zobacz też: Niesmaczne żarty ze zmarłej Bogumiły Wander w Sopocie. Agnieszka Woźniak-Starak przed laty mocno ją obraziła. Doszło do konfliktu. A teraz to

Cygańska Agnieszka Woźniak-Starak w Sopocie

Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana przez fotoreporterów w Sopocie. Gwiazda miała na sobie dość nietypową stylizację. 46-latka miała na sobie czarne rozszerzone spodnie, srebrną bluzkę, buty na obcasie oraz ogromną pomarańczową chustę. Celebrytka w takim wydaniu wyglądała jak cygańska wróżka.

Zobacz też: O la Boga! Woźniak-Starak wystąpiła w Sopocie w tej samej kiecce, co na urodzinach miliardera?!

Co czeka na nas w trzeci dzień Top Of The Top Sopot Festival 2024?

W środę 21 sierpnia 2024 roku w Operze Leśnej odbędzie się trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2024. Po dwóch pierwszych dniach związanych z muzycznymi koncertami czeka na naś coś zupełnie nowego. Na scenie pojawi się plejada gwiazd. Gospodarzami z kolei będą Marcin Prokop, Damian Michałowski, a także Jan Pirowski. Top of the Top Sopot Festival można oglądać na żywo już od godziny 19:55 na antenie TVN.

Zobacz też: Szroeder jak Kermit, Ładocha jak tulipan i Młynarska w za małym garniturze. Tłum gwiazd na Top of the Top Sopot Festival 2024

Kto wygrał Bursztynowego Słowika?

20 sierpnia 2024 roku w Operze Leśnej odbył się drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Zorganizowany został koncert "Cudowne lata 90.", który poprowadziła Agnieszka Woźniak-Starak, Sandra Hajduk-Popińska, Jan Pirowski, a także Mateusz Hładki. Wśród gwiazd na scenie pojawiły się: Nosowska, Agnieszka Chylińska, Zalewski, Kasia Kowalska, Ørganek, Natalia Kukulska, Natalia Szroeder, Grubson, Błażej Król, Rubens. Tego dnia został także wręczony Bursztynowy Słowik.

We wtorek 20 sierpnia 2024 na festiwalu w Sopocie o Bursztynowego Słowika walczyli Carol Markovsky, Marta Bijan, Paula Biskup, Oskar Cyms, Zalia, Arek Kłusowski, a także Teo Tomczuk. W 2024 roku Bursztynowego Słowika wygrał Oskar Cyms.

Zobacz też: Znamy zwycięzcę Bursztynowego Słowika. Będziecie w szoku!

Zobacz naszą galerię: Cygańska Agnieszka Woźniak-Starak na TOP of the TOP Sopot Festival 2024. Wszyscy patrzyli na jedno

Sonda Lubisz Agnieszkę Woźniak-Starak? Tak, to bardzo wyluzowana i mądra kobieta Nie mam zdania Nie, jakoś za nią nie przepadam