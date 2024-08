O la Boga! Woźniak-Starak wystąpiła w Sopocie w tej samej kiecce, co na urodzinach miliardera?!

Tego nikt by się nie spodziewał. Sławna i bogata Agnieszka Woźniak-Starak wystąpiła na festiwalu TVN w Sopocie w tej samej sukience, co na urodzinach miliardera, Pawła Marchewki! Złoto, które założyła na siebie prezenterka, błyszczy dokładnie tak samo, jak to, którym świeciła na bajecznej imprezie na Lazurowym Wybrzeżu. Czego zabrakło Woźniak-Starak? Myślała, że nikt nie zauważy? Zobaczcie to sami w naszej galerii zdjęć.