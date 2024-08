Co za wiadomości!

20 sierpnia 2024 roku w Operze Leśnej odbył się kolejny dzień Top of the Top Sopot Festival. Zorganizowany został koncert cudowne lata 90', który poprowadziła Agnieszka Woźniak-Starak, Sandra Hajduk-Popińska, Jan Pirowski, a także Mateusz Hładki. Wśród gwiazd na scenie pojawiły się: Nosowska, Agnieszka Chylińska, Zalewski, Kasia Kowalska, Ørganek, Natalia Kukulska, Natalia Szroeder, Grubson, Błażej Król, Rubens. Tego dnia został też wręczony Bursztynowy Słowik.

Bursztynowy Słowik wręczony - wiemy, kto wygrał

We wtorek 20 sierpnia 2024 na festiwalu w Sopocie o Bursztynowego Słowika walczyli Carol Markovsky, Marta Bijan, Paula Biskup, Oskar Cyms, Zalia, Arek Kłusowski, a także Teo Tomczuk.

W 2024 roku Bursztynowego Słowika wygrał Oskar Cyms.

Bursztynowy Słowik - zwycięzcy

Bursztynowego Słowika na sopockim festiwalu do tej pory zgarnęli:

1984 Anne Veski - Polka Idolka, Eva Maria Pickert - Jesteś lekiem na całe zło

1985 Marcela Kralova - Remedium

1986 Vicki Benckert - Nie płacz Ewka

1987 Maywood - Deeper than the night

1988 Kenny James - Ludzkie gadanie

1989 Mieczysław Szcześniak

1990 Lora Szafran - Trust me at once1991 New Moon

1992 Maanam

1993 Arina - Rain is coming down1994 Varius Manx

1995 Kasia Kowalska - Jak rzecz

1997 Total Touch - Somebody Else’s Lover

1998 Alex Baroni

1999 Małgorzata Ostrowska

2004 Krzysztof Krawczyk

2005 Andrzej Piaseczny - Z głębi duszy

2006 Mattafix - Big City Life

2007 Feel - A gdy jest już ciemno

2008 Oh Laura - Release Me

2009 Gabriella Cilmi - Sweet About Me

2010 Edyta Górniak i Maciej Maleńczuk

2012 Eric Saade - Hotter Than Fire

2013 Imany - You Will Never Know

2014 Urszula, Agnieszka Chylińska, Stanisław Sojka, Justyna Steczkowska i Elektryczne Gitary, Garou

2018 Mihail - Who You Are

2019 Frans - If I Were Sorry

2021 Dawid Kwiatkowski - Bez Ciebie

2022 Michał Szpak - 24na7

2023 Kwiat Jabłoni - Od nowa

