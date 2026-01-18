Ewelina Lisowska ROZGRZEWA SIĘ w jacuzzi i prezentuje zmysłowy taniec

Ewelina Lisowska kusi w jakuzzi

Jeszcze niedawno Ewelina Lisowska bawiła się w Kenii, a już jest na kolejnym wyjeździe. Tym razem postawiła na Dolinę Aosty - najmniej zaludniony region Włoch położony w północno-zachodniej części kraju. Aosta kusi malowniczymi miasteczkami i świetnymi warunkami narciarskimi, ale Ewelina Lisowska zamiast ze stoku - wrzuciła nagranie wprost z jakuzzi! Choć panuje tam pogoda podobna do polskiej, czyli zimowa, wokalistce chłód nie dokucza - gorąca, bomblująca woda ogrzewa jej odziane w bikini wdzięki. Nagrała taniec w wodzie dla swoich obserwatorów i pozdrowiła soczystym "buongiorno". Pozazdrościć?

Co obecnie robi Ewelina Lisowska?

Ewelinę Lisowską śledzi na Instagramie ponad 280 tysięcy obserwujących, a na Tik-Toku - aż pół miliona i trudno się im dziwić - wokalistka dosłownie zasypuje swoje social-media fotkami w bikini. Zwłaszcza lubi się chwalić sylwetką po niedawnej metamorfozie, po której nieco zeszczuplała. Autorka wielkiego radiowego hitu "W stronę słońca" kilka miesięcy temu wydała nowy singiel - "Niebezpieczni".

Na platformie Youtube wideo Eweliny Lisowskiej odtworzono blisko 180 milionów razy, a jej muzyka na platformie Spotify przekroczyła 30 milionów odtworzeń.

Wokalistka ma też na koncie kilka ról dubbingowych, występ w "Twoja Twarz brzmi Znajomo" i zwycięstwo w czwartej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

