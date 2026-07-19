Znamy kolejną uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami". To ceniona piosenkarka i... seksuolożka

Trwają przygotowania do "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" 19

"Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Na polskich ekranach zadebiutował wiosną 2005 roku. Od tamtej pory przeszedł kilka sporych zmian. Największą było przeniesienie formatu z TVN-u do Polsatu, gdzie emitowany jest pod nazwą "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Producenci dwoją się i troją, żeby przyciągnąć przed ekrany jak największą publiczność. Od kilku edycji zapraszają do udziału gwiazdy sieci, co przyciągnęło przed ekrany młodszą widownię. Obecnie trwają intensywne przygotowania do dziewiętnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". W niedzielnym wydaniu "Halo, tu Polsat" ogłoszono kolejną uczestniczkę.

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"Taniec z Gwiazdami": Kto jesienią pojawi się na parkiecie?

Jesienią na parkiecie zatańczy Monika Borzym (36 l.). Wywodzi się z rodziny o muzycznych tradycjach. Sama jest cenioną wokalistką jazzową, a swoje umiejętności szkoliła m.in. w Stanach Zjednoczonych. Ma na swoim koncie wiele wyróżnień i cieszy się ogromną sympatią krytyków muzycznych.

Muzyka nie jest jedyną dziedziną, w której się szkoliła. Ukończyła studia z zakresu psychologii i seksuologii. Od kilku lat pracuje jako psychoseksuolożka i prowadzi własny gabinet.

Po dzisiejszym ogłoszeniu znamy już niemal wszystkich uczestników jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Do tej pory Polsat potwierdził udział Heleny Englert (26 l.), Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej (48 l.), Piotra "Guma" Gumuleca (40 l.), Krzysztofa Kwiatkowskiego (40 l.), Matteo Brunettiego (35 l.), Izabeli Kuny (55 l.), Joanny Jedrzejczyk (38 l.) i Andrzeja Rosiewicza (82 l.). Ten ostatni miał zrezygnował z powodów zdrowotnych. Z tej samej przyczyny z udziału miał zrezygnować Dawid Swakowski (34 l.), czyli kontrowersyjny Żurnalista.

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Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami Pytanie 1 z 15 Andrzej Nejman Magdalena Soszyńska Agnieszka Pomorska Kamila Kajak Następne pytanie