Pola Wiśniewska przerwała milczenie. Mówi o strachu i daje ważną lekcję

Pola Wiśniewska zabrała głos po medialnej burzy

W ostatnich tygodniach relacja Poli i Michała Wiśniewskich była szeroko komentowana w mediach. Wszystko przez doniesienia o kryzysie i słowa o rozstaniu, które - według relacji fanów - miały paść ze sceny podczas koncertu.

Choć emocje nieco opadły, temat wciąż budzi zainteresowanie. Tym bardziej że sama Pola postanowiła ponownie odezwać się do obserwatorów.

Osobisty wpis Poli Wiśniewskiej. "To naprawdę szalony czas"

Na swoim profilu na Instagramie Pola Wiśniewska opublikowała dłuższą refleksję, która szybko przyciągnęła uwagę internautów.

Ostatnio dzieje się tak wiele i to jest naprawdę szalony czas, ale w całym tym zamieszaniu czuję dużo spokoju. Zmiana zawsze wiąże się z ruchem, a ruch czasem wywołuje wiatr, dlatego nie traćmy zaufania i wiary w to, co przed nami, nawet jeśli teraz jest intensywnie, nawet jeśli się boimy.

W dalszej części wpisu nawiązała do emocji, które często towarzyszą życiowym przełomom.

Strach wydaje się ogromny, kiedy stoimy przed nim i się mu przyglądamy, ale kiedy w końcu wchodzimy w to, często okazuje się dużo płytszy, niż myślałyśmy. Do przejścia. Dlatego nie rezygnujmy. Nie dostaniemy tego, czego chcemy, zostając tam, gdzie jesteśmy.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie kryje się za słowami Poli Wiśniewskiej. Jej wpis wywołał jednak spore poruszenie i znów skierował uwagę na jej życie prywatne. Czy to zapowiedź nowego etapu, czy tylko uniwersalna refleksja o życiu? Tego na razie nie zdradza. Jednak internauci już uważnie śledzą każdy kolejny ruch żony Michała Wiśniewskiego.

