"The Traitors. Zdrajcy" - kto wygrał 3. edycję? Znamy wynik wielkiego finału!

"The Traitors. Zdrajcy" - finał 3. edycji

Za nami wielki finał 3. edycji programu "The Traitors. Zdrajcy". Po tygodniach pełnych intryg, manipulacji i gierek nadszedł decydujący moment. W murach Chateau de Bournel pozostało już tylko kilku uczestników, wśród nich zarówno wierni Lojalni - Paweł Sobierajski i Maciej Mazurkiewicz - jak i sprytnie ukrywający się Zdrajcy - Iza Chojnacka i Wojciech Matuszak. Finałowa misja okazała się nie tylko walką o ostatnie pieniądze do wspólnej puli, ale także ostatecznym testem zaufania, który obnaży relacje budowane przez cały sezon. Później uczestnicy zasiedli po raz ostatni przy Okrągłym Stole. To właśnie tam zapadną kluczowe decyzje. Czy Lojalnym udało się wreszcie zdemaskować wszystkich Zdrajców? A może to właśnie Zdrajcy ponownie przechytrzą swoich przeciwników i zgarną całą wygraną? Wszystkie sekrety wreszcie wyszły na jaw. Kto zwyciężył w tej rozgrywce?

"The Traitors. Zdrajcy" - kto wygrał?

W finałowym odcinku programu "The Traitors. Zdrajcy" nie brakowało emocji. To był wieczór pełen atrakcji. Co wydarzyło się przy Okrągłym Stole? Pod koniec epizodu dowiedzieliśmy się, kto wygrał 3. edycję popularnego reality show Malwiny Wędzikowskiej. W tym sezonie triumfowali... Zdrajcy! Nagrodę 369 tysięcy złotych dostali Iza Chojnacka i Wojciech Matuszak, którzy muszą podzielić się tą kwotą.

"The Traitors. Zdrajcy" - o czym jest show?

Program "The Traitors. Zdrajcy" inspirowany jest popularną i angażującą grą "Mafia". Uczestnicy programu potajemnie dzieleni są na Lojalnych i Zdrajców. Ich misją jest dotrwanie do końca, ukończenie serii wyzwań i zdobycie nagrody pieniężnej. Jak mają to zrobić? Wszyscy twierdzą, że są lojalni. Zadaniem tych prawdziwych jest rozpracowanie i zidentyfikowanie zdrajców oraz wypędzenie ich z zamku. Z kolei tytułowi zdrajcy mogą i będą się bronić, mordując kolejnych lojalnych w nocy. Od tej pory, każdy zawodnik obiera własną strategię gry. W tej grze wszystkie chwyty dozwolone, aby tylko nie zostać wyeliminowanym, ale w każdym odcinku ktoś musi pożegnać się z programem.