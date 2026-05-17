Ważny komunikat. Dlaczego w Warszawie wyją syreny?

Syreny wyją w stolicy 18.05.2026
W poniedziałek, 18 maja w kilku punktach stolicy mogą być słyszalne odgłosy syren alarmowych. Na taki dźwięk powinni się przygotować m.in. mieszkańcy Bielan, Pragi czy Bemowa. Oto konkretne lokalizacje:
- ul. Michała Kajki 80/82,
- ul. Afrykańska 12D,
- ul. Marywilska 26,
- ul. Jana Kochanowskiego 7,
- ul. Renesansowa 27,
- ul. Eugeniusza Szwankowskiego 6.
Dlaczego syreny wyją w Warszawie? 18.05.2026
Czy słyszalny 5-sekundowy sygnał alarmowy to powód do niepokoju? Jak tłumaczy biuro wojewody mazowieckiego w tym wypadku absolutnie nie ma podstaw do obaw.
- Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny, w celu sprawdzenia poprawności działania zmodernizowanych punktów alarmowych. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem - przekazuje Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego, apelując jednocześnie do mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.
Testy syren alarmowych w stolicy
W związku z obecną napiętą sytuacją międzynarodową oraz charakterem wojny na Ukrainie, gdzie ataki z powietrza odgrywają kluczową rolę, a także incydentami takimi jak wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski we wrześniu 2025, Warszawa od dłuższego czasu realizuje testy syren alarmowych rozsianych po mieście.
Największe tego typu ćwiczenie dotychczas miało miejsce w październiku 2024, gdy w całym mieście przeprowadzono test sygnałów alarmowych.
