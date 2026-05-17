Ważny komunikat. Dlaczego w Warszawie wyją syreny?

Kamil Durajczyk
2026-05-17 12:20

W poniedziałek, 18 maja 2026 roku, w kilku dzielnicach Warszawy zabrzmią syreny alarmowe. Mieszkańcy stolicy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań. Sprawdź, w których lokalizacjach będą słyszalne sygnały.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Dwa jasnoszare megafony z tubami skierowanymi w różne strony zamontowane są na pionowym, metalowym słupie pośrodku kadru. Lewy megafon jest nieco bliżej obiektywu, z widocznym okrągłym otworem głośnika w jego wnętrzu. Prawy megafon jest nieco mniejszy i skierowany pod innym kątem. Oba urządzenia połączone są czarnymi kablami z elementami montażowymi na słupie. Tło stanowi rozmyte niebo w odcieniach szarości i beżu, a także niewyraźne zarysy dachów budynków na dole kadru, z jednym większym, białym budynkiem po prawej stronie.

Syreny wyją w stolicy 18.05.2026

W poniedziałek, 18 maja w kilku punktach stolicy mogą być słyszalne odgłosy syren alarmowych. Na taki dźwięk powinni się przygotować m.in. mieszkańcy Bielan, Pragi czy Bemowa. Oto konkretne lokalizacje:

  • ul. Michała Kajki 80/82,
  • ul. Afrykańska 12D,
  • ul. Marywilska 26,
  • ul. Jana Kochanowskiego 7,
  • ul. Renesansowa 27,
  • ul. Eugeniusza Szwankowskiego 6.

Dlaczego syreny wyją w Warszawie? 18.05.2026

Czy słyszalny 5-sekundowy sygnał alarmowy to powód do niepokoju? Jak tłumaczy biuro wojewody mazowieckiego w tym wypadku absolutnie nie ma podstaw do obaw.

- Uruchomienie syreny ma charakter wyłącznie techniczny, w celu sprawdzenia poprawności działania zmodernizowanych punktów alarmowych. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem - przekazuje Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego, apelując jednocześnie do mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

Testy syren alarmowych w stolicy

W związku z obecną napiętą sytuacją międzynarodową oraz charakterem wojny na Ukrainie, gdzie ataki z powietrza odgrywają kluczową rolę, a także incydentami takimi jak wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski we wrześniu 2025, Warszawa od dłuższego czasu realizuje testy syren alarmowych rozsianych po mieście.

Największe tego typu ćwiczenie dotychczas miało miejsce w październiku 2024, gdy w całym mieście przeprowadzono test sygnałów alarmowych.

W Warszawie zawyły syreny. Tak zareagowali mieszkańcy stolicy

