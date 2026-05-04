Hanna Bieluszko wyjawiła, z jakim nowotworem walczy! " Nie chcę trzymać mojego raka w tajemnicy". Była bliska śmierci

Aga Kwiatkowska
2026-05-04 17:31

Hanna Bieluszko jest ciężko chora, a na leczenie i rehabilitację potrzebuje około 200 tys. zł. Aktorka, która walczy z nowotworem, wcześniej niewiele o nim mówiła. Teraz jednak nie chce milczeć. - Ja nie chcę trzymać mojego raka w tajemnicy zamkniętego w czterech ścianach szpitalnej sali - wyznała w niedawnym wywiadzie. Gwiazda "M jak miłość" oraz "Barw szczęścia" wyjawiła, z jakim rodzajem nowotworu usiłuje wygrać. Walka jest nierówna...

Hanna Bieluszko głośno mówi o swojej chorobie

Hanna Bieluszko walczy z ciężką chorobą, a jej stan przez długi czas owiany był tajemnicą. Już od miesiąca wiadomo, że to nie jest przejściowy kryzys zdrowotny, ale prawdziwa walka o życie i powrót do sprawnościTeraz wychodzą na jaw kolejne szczegóły. 

Gwiazda "M jak miłość" i "Barw szczęścia" walczy z poważną chorobą. Choć początkowo nie ujawniano diagnozy, wiadomo było, że chodzi o chorobę nowotworową. Aktorka przeszła już poważną operację ratującą życie, jednak jej skutki okazały się dramatyczne. Doszło m.in. do porażenia nerwu, co spowodowało częściowy paraliż nogi. Ucierpiała głównie stopa.

To jednak nie koniec. "Zabójcza choroba" wyniszczyła organizm Bieluszko do tego stopnia, że gwiazda potrzebuje intensywnej i bardzo kosztownej rehabilitacji. Choć udało się wygrać najważniejszą walkę o życie, przed aktorką kolejny, długi i niezwykle trudny etap powrotu do zdrowia. Jej powrót na scenę stoi pod wielkim znakiem zapytania.

Bieluszko wyjawiła, z jakim rakiem walczy

Hanna Bieluszko zbiera pieniądze na leczenie onkologiczne oraz rehabilitację. Wszystko po to, by wrócić do zdrowia i pracy. Cel jej zbiórki to blisko 202 tys. zł - zrealizowano go już w połowie, a nawet uzbierano nieco więcej. Stan na 4 maja to 119 tys. zł.

Hanię dotknęła zabójcza choroba. Udała się walka o życie, jednak w trakcie tej wycieńczającej organizm walki kruchy organizm poniósł ogromne uszkodzenia. Teraz niezbędna jest kolejna walka – o powrót do sprawności, żeby mogła wrócić do zdrowia i jak najszybciej znów stanąć na scenie. Potrzebna jest intensywna, specjalistyczna i niestety kosztowna rehabilitacja. A my prosimy, żeby ją w tym wesprzeć - czytamy w opisie zrzutki.

Aktorką opiekuje się Fundacja VOTUM.

Ostatnio gwiazda w rozmowie z serwisem Onet opowiedziała nieco więcej o swoim schorzeniu. Okazuje się, że Bieluszko walczy z rakiem jelita grubego

Kiedy w eleganckim towarzystwie zaczynałam mówić o moim raku, czułam, jakbym zrobiła coś niestosownego. Taki bąk puszczony między kulturalnymi ludźmi, którzy zupełnie nie wiedzą, jak się zachować: skomentować czy lepiej udawać, że się nie usłyszało. Rak to jedno, ale rak jelita grubego... Bo ja mam raka jelita grubego, proszę państwa. A przecież "damy" nie tylko nie puszczają bąków ani nawet mają jelita, zwłaszcza grubego - zdradziła aktorka dobrze znana fanom polskich seriali.

