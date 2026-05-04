Kiedy Viki Gabor przystąpi do matury? Piosenkarka podjęła zaskakującą decyzję w sprawie edukacji

Egzamin dojrzałości to bez wątpienia przełomowy moment dla większości uczniów kończących szkoły średnie. Mimo że przystąpienie do niego nie jest prawnie wymagane, ogromna rzesza nastolatków traktuje go jako absolutny priorytet, który weryfikuje lata spędzone w szkolnych ławkach i otwiera drogę do dalszej kariery akademickiej na uczelniach wyższych. Sukces na tym polu zazwyczaj wiąże się z wielomiesięczną, niezwykle wyczerpującą nauką przed majowymi terminami.

Roksana Węgiel zdawała maturę. Jej egzamin ustny przeszedł do historii

W ubiegłych latach cała Polska żyła zmaganiami edukacyjnymi Roksany Węgiel. W rozmowie z serwisem Eska gwiazda pochwaliła się niezwykle anegdotyczną sytuacją z ustnego egzaminu z języka polskiego, podczas którego wykorzystała tekst własnego utworu zatytułowanego "Miasto" jako oficjalny kontekst kulturowy przed komisją.

Tak, odwołałam się do swojej piosenki. Komisja zareagowała pozytywnie. Powiedziałam, że do mojej, nie do piosenki Roksany Węgiel, żeby nikt mi nie zarzucił, że coś tam ściemniam, ale to był hit. To jest moje najlepsze wspomnienie z matury. (...) Odwołałam się do mojej piosenki "Miasto", bo dostałam akurat polecenie, żeby opisać obraz miasta i odwołać się do jakiegoś wybranego tekstu kultury. Mówię: "No nie, ale mam szczęście!". Ja się tak bałam, że dostanę jakieś zdjęcie, którego w życiu na oczy nie widziałam, a tutaj miasto... Powiedziałam: "Nie no, pięknie, lepiej być nie może" - opowiedziała w rozmowie z Eską.

Obecnie emocje związane z majowymi testami organizowanymi przez CKE przeżywa inna nastoletnia gwiazda, Sara James, która relacjonowała swoje przygotowania na antenie Radia ESKA. Co ciekawe, nieco starsza od niej Viki Gabor na swój egzamin dojrzałości musi jeszcze trochę poczekać.

Viki Gabor planuje maturę w brytyjskim systemie? Zaskakujące słowa gwiazdy

Wbrew powszechnym opiniom sugerującym, że Viki Gabor jest tegoroczną maturzystką, artystka zmierzy się z arkuszami dopiero w przyszłym roku. We wrześniu 2023 roku wokalistka rozpoczęła edukację w liceum, stawiając wyłącznie na nauczanie zdalne, co pozwala jej na spokojne przyswajanie wiedzy z dala od ciekawskich spojrzeń innych uczniów. W lipcu ubiegłego roku zdradziła nawet, że poważnie rozważa kontynuowanie nauki online w brytyjskiej placówce anglojęzycznej.

Szkoła jest ok, jakoś sobie radzę. Mam w planach przepisanie się do szkoły anglojęzycznej i to takiej, która znajduje się w Wielkiej Brytanii i robić ją online. Jest tam jednak możliwość, by przyjechać od czasu do czasu i posiedzieć sobie w tej szkole - opowiedziała w wywiadzie dla Eski.