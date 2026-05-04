Nie żyje aktor Jakub Łoza. Widzowie znali go z popularnego serialu. Miał tylko 41 lat!

Zmarł Jakub Łoza. Wieści nadeszły niespodziewanie

Nie żyje Jakub Łoza. Dramat rozegrał się w nocy z 2 na 3 maja. Jak ujawniono, aktor odszedł nad ranem. Rodzina podziękowała za wsparcie i prosi o uszanowanie żałoby. Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, choć pojawiają się doniesienia, że Łoza zmagał się z poważną chorobą.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że Jakub odszedł dnia 3 maja o godzinie 3:00 nad ranem. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, obecność i każde dobre słowo w tym trudnym czasie. Informacje dotyczące ceremonii pogrzebowej zostaną podane w najbliższym czasie na tej stronie. Z wyrazami szacunku Rodzina Jakuba - czytamy na facebookowym profilu Łozy.

Choć widzowie kojarzyli go głównie z telewizji, jego życie było znacznie bogatsze. Jakub Łoza był nie tylko aktorem epizodycznym w takich produkcjach jak "Barwy szczęścia", "Szpital św. Anny" czy "Gliniarze", ale też kulturystą, trenerem personalnym i modelem. W sieci działał jako mentor, motywując innych do zmiany stylu życia i pracy nad sylwetką.

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 03.05.2026 r. przeżywszy 41 lat, zmarł Śp. Jakub Łoza. Zawiadamia pogrążona w smutku i żalu Rodzina - napisali bliscy na instagramowym profilu Jakuba.

Rodzina zmarłego dodała czarno-białe zdjęcie oraz podpis:

Śp. Jakub Łoza najukochańszy syn, brat, tato, szwagier, wujek i przyjaciel zmarł 3 maja 2026 r.

Co z pogrzebem Jakuba Łozy?

Wiadomo już, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie. Pogrzeb aktora zaplanowano na 7 maja w Rzeszowie, mieście, z którym był związany. Uroczystość ma rozpocząć się przed południem na cmentarzu Wilkowyja.

Data: 07.05.2026 (Czwartek), godzina: 11:30, miejsce: Kaplica na cmentarzu Wilkowyja, Rzeszów - te informacje dotyczące pogrzebu można znaleźć na profilu Łozy na Instagramie.

Śmierć Jakuba Łozy poruszyła tych, którzy śledzili go w mediach społecznościowych. Jeszcze niedawno, 23 kwietnia, 42-latek dzielił się w sieci refleksjami o życiu, dziś najbliżsi cierpią i planują ostatnie pożegnanie oraz pochówek aktora.

"Najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny", "Niesamowity człowiek, dziękuję za wszystkie rady", "Jest mi tak bardzo, bardzo przykro... Tyle miałeś planów i tak pięknie dążyłeś do spełnień. Niech Ci tam lekko będzie", "Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Bardzo smutna wiadomość [*] do zobaczenia piękny człowieku" - czytamy na Facebooku.

