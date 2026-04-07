Dramat Hanny Bieluszko. Ilona Łepkowska ujawnia, w jakim jest stanie jest gwiazda "M jak miłość" i "Barw szczęścia"

Sprawa poruszyła opinię publiczną, gdy w sieci pojawiła się zbiórka na leczenie i rehabilitację aktorki. Teatr im. Juliusza Słowackiego, z którym Bieluszko jest związana od lat, nie ukrywał, że sytuacja jest trudna, a droga do odzyskania sił będzie długa i wymagająca. Dla wielu widzów był to moment bolesnego zderzenia z rzeczywistością – że osoba znana, ceniona, obecna na ekranie od dekad, dziś sama potrzebuje pomocy.

Ilona Łepkowska przekazała to, na co wszyscy czekali

Najmocniejsze i jednocześnie najbardziej wyczekiwane informacje przekazała Ilona Łepkowska, przyjaciółka aktorki od blisko pięćdziesięciu lat. Scenarzystka nie owijała w bawełnę – potwierdziła, że sytuacja była bardzo poważna, ale pojawił się pierwszy sygnał poprawy. Jak ujawniła scenarzystka, Hanna Bieluszko wciąż przebywa w szpitalu, jednak jej stan się stabilizuje. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przed nią jeszcze tydzień lub dwa hospitalizacji, a następnie pobyt w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym.

To wciąż brzmi jak początek długiej drogi, a nie jej koniec. Ale w kontekście wcześniejszych obaw – to także pierwszy realny powód do ostrożnego optymizmu. Łepkowska zaznaczyła też wprost, że najtrudniejszy moment udało się opanować. I choć to zdanie może wydawać się proste, niesie za sobą ogromny ciężar – bo oznacza, że za aktorką jest już ten najbardziej krytyczny etap walki.

„Pomóżmy Hani wrócić do teatru”

Do emocji wokół tej historii dołożył się także poruszający apel opublikowany przez fundację wspierającą aktorkę. W krótkim komunikacie padły słowa, które trudno czytać bez ścisku w gardle:

Pomóżmy Hani wrócić tam, gdzie jej miejsce – do teatru, do widzów, do ról, które tak bardzo kochamy.

To wybrzmiewa szczególnie mocno, bo przypomina, kim naprawdę jest Hanna Bieluszko. Nie celebrytką, nie osobą z pierwszych stron portali plotkarskich, ale aktorką z krwi i kości – obecną na scenie, w repertuarze, w pamięci widzów. Z informacji fundacji wynika jasno: choć aktorka wygrała najważniejszą walkę – o życie – jej organizm został poważnie wyniszczony. Teraz kluczowa jest specjalistyczna rehabilitacja, która ma dać jej szansę na powrót do sprawności.

Hanna Bieluszko to aktorka z pięknym dorobkiem

Ta historia boli jeszcze bardziej, gdy spojrzy się na nią szerzej. Ilona Łepkowska jasno powiedziała, że Bieluszko nie jest influencerką ani gwiazdą reklam. Nie funkcjonuje w świecie kontraktów i wysokich stawek za posty w mediach społecznościowych. To aktorka starej szkoły – z dorobkiem, doświadczeniem i ogromnym szacunkiem środowiska. Przez lata była obecna na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, budując swoją pozycję rolami, a nie rozgłosem. Sytuacja pokazuje, że nawet osoby znane i cenione mogą w pewnym momencie zostać same z ogromnym problemem.

Fala wsparcia, która naprawdę ma znaczenie

Jednym z najbardziej poruszających wątków jest to, że Hanna Bieluszko wie o zbiórce i – jak przekazała Łepkowska – bardzo przeżywa reakcję ludzi. To nie są tylko liczby i wpłaty. To sygnał, że ktoś pamięta. Że jej role, jej obecność na scenie i ekranie nie zniknęły bez śladu. Że za tym wszystkim stoją emocje, które wracają właśnie teraz – w najtrudniejszym momencie. W świecie, który zwykle szybko zapomina i pędzi do kolejnych tematów, taka fala wsparcia robi ogromne wrażenie. I pokazuje, że widzowie potrafią odróżnić chwilową sensację od prawdziwego dramatu.

Wie o zbiórce, jest bardzo poruszona odzewem i wsparciem, jakie jest jej okazywane. To bardzo ważne, bo wpływa bezpośrednio na jej nastrój, siły i wolę walki o powrót do sprawności i zdrowia

- zapewnia Ilona Łepkowska w rozmowie z Pudelkiem.

Najbardziej przejmujące jest to, że ta walka toczy się z dala od kamer. Bez scenariusza, bez dubli, bez możliwości powtórki. Jest tylko choroba, leczenie i długa rehabilitacja. Jest tez strach i zmęczenie. Ale – co dziś najważniejsze – jest też pierwsza, bardzo ostrożna nadzieja. A słowa Ilony Łepkowskiej jasno pokazują jedno: Hanna Bieluszko wciąż walczy. I to jest dziś najważniejsze.