Finał Eurowizji 2026. O której godzinie na scenę wyjdzie Alicja Szemplińska?

Po świetnym występie w półfinale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, Alicja Szemplińska awansowała do wielkiego finału. Dziś wieczorem w Wiedniu, stolicy Austrii, ponownie zaprezentuje się na scenie w walce o końcowy triumf.

Reprezentantka Polski zaśpiewa jako osiemnasta z dwudziestu pięciu wykonawców biorących udział w finałowej rywalizacji. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 21:00, natomiast Alicja Szemplińska powinna pojawić się na scenie około 22:40. Ze względu na specyfikę relacji na żywo, godzina ta może ulec nieznacznym zmianom. Warto więc włączyć transmisję z kilkunastominutowym wyprzedzeniem lub śledzić wydarzenie od samego początku.

Kim jest Alicja Szemplińska? Jej droga na szczyt

Pochodząca z Ciechanowa na Mazowszu wokalistka urodziła się 29 kwietnia 2002 roku. Jej przygoda ze śpiewem rozpoczęła się wcześnie – od kościelnego chóru i udziału w licznych krajowych festiwalach wokalnych.

Przełom w jej karierze nastąpił w 2016 roku, gdy jako 14-latka triumfowała w programie „Hit, Hit, Hurra!” emitowanym w TVP1. Trzy lata później zdobyła kolejne ważne zwycięstwo, wygrywając 10. edycję programu „The Voice of Poland” (TVP2), gdzie występowała w drużynie Tomsona i Barona.

Wielkim sukcesem okazał się dla niej początek 2020 roku. Z piosenką „Empires” wygrała „Szansę na sukces”, co dawało jej bilet na 65. Konkurs Piosenki Eurowizji. Plany pokrzyżowała jednak pandemia COVID-19, z powodu której odwołano europejskie zmagania.

Na ponowną szansę czekała sześć lat. W międzyczasie, w 2024 roku, ukazał się jej debiutancki album zatytułowany „nie wracam”. Dopiero w marcu 2026 roku, z utworem „Pray”, wygrała krajowe preselekcje z poparciem 32,01% głosujących widzów, zapewniając sobie prawo do reprezentowania Polski podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu.

Oto kolejność występów w finale Eurowizji 2026:

