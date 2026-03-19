Niepokojące posty i nagła śmierć. Co wydarzyło się w domu 27-letniej influencerki?

Nie żyje popularna influencerka. Miała tylko 27 lat!

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w jednej z dzielnic Stambułu. Zaniepokojona rodzina przez dłuższy czas nie mogła skontaktować się z 27-latką, dlatego poprosiła o pomoc służby. Na miejsce przyjechali policjanci oraz ratownicy medyczni, którzy weszli do mieszkania kobiety. W środku znaleziono ciało influencerki.

Wstępne czynności potwierdziły jej zgon. Sprawą natychmiast zajęła się prokuratura, a ciało młodej kobiety zostało przewiezione do instytutu medycyny sądowej, gdzie przeprowadzono szczegółowe badania mające ustalić dokładne okoliczności śmierci. Informacja o tragedii szybko obiegła tureckie media i wywołała ogromne poruszenie wśród fanów influencerki.

Ostatnie chwile 27-letniej influencerki. Dziwne wpisy w mediach społecznościowych

Ayşegül Eraslan była znana w internecie, gdzie obserwowało ją ponad 360 tysięcy osób. Popularność zdobyła nie tylko dzięki aktywności w sieci, ale także udziałowi w programach telewizyjnych. Na jej profilach pojawiały się zdjęcia z podróży, codziennych aktywności i spotkań z przyjaciółmi.

W ostatnich dniach przed śmiercią w mediach społecznościowych zaczęły jednak pojawiać się wpisy, które zaniepokoiły obserwatorów. Influencerka publikowała refleksyjne i bardzo osobiste wiadomości. W jednym z nich napisała, że są rzeczy, o których nigdy nie mogła opowiedzieć publicznie, podkreślając jednocześnie, że przez całe życie starała się nikogo nie skrzywdzić.

W kolejnych postach wspominała o trudnym dzieciństwie i doświadczeniach przemocy w rodzinie. Pisała także o poczuciu samotności oraz o tym, jak bardzo brakowało jej wsparcia ze strony najbliższych. Jednocześnie zwróciła się do swoich obserwatorów z nietypową prośbą - poprosiła, by w razie potrzeby zaopiekowali się jej psami.

Śledczy ustalili, że influencerka wróciła do Turcji z Egiptu na kilka dni przed tragedią. Z zapisów monitoringu wynika również, że krótko przed śmiercią odwiedził ją aktor Sunay Kurtuluş. Mężczyzna został przesłuchany przez policję, jednak po złożeniu wyjaśnień opuścił komisariat. Jego przedstawiciele podkreślili, że nie miał związku z tragicznym zdarzeniem i od początku współpracował ze służbami.

Jak ustalono w trakcie dochodzenia, tuż przed śmiercią influencerka rozmawiała jeszcze telefonicznie z bratem oraz wysłała wiadomość do bliskiej przyjaciółki. Policja zabezpieczyła trzy telefony komórkowe należące do kobiety, które mogą pomóc w pełnym odtworzeniu ostatnich godzin jej życia.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

