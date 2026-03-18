Nie żyje 23-letnia gwiazda MMA. Wpadła pod ciężarówkę w Tajlandii

Kamil Heppen
2026-03-18 17:11

Tragiczne wieści dotarły do Polski. Nie żyje 23-letnia gwiazda MMA zza naszej południowej granicy. Czeszka Dominika Elischerova, znana bardziej jako Mina, nie przeżyła tragicznego wypadku w Tajlandii. O drastycznych okolicznościach śmierci zawodniczki znanej z federacji Clash MMA poinformowała jej matka.

Nie żyje Dominika Elischerova, gwiazda MMA z Czech. Tragiczny wypadek w Tajlandii

Informacja o śmierci Dominiki Elischerovej wstrząsnęła środowiskiem sportów walki oraz jej licznymi fanami. Do zdarzenia doszło w Tajlandii, gdzie zawodniczka przebywała na wakacjach, które łączyła z intensywnymi treningami. Okoliczności wypadku są wciąż badane przez lokalne władze, jednak wiadomo, że w drodze na trening została potrącona przez ciężarówkę. Obrażenia, których doznała, okazały się śmiertelne.

Dominika Elischerova była postacią doskonale znaną w świecie freak-fightów. Mimo młodego wieku, zdążyła zaskarbić sobie sympatię i uznanie dzięki swojej determinacji i charyzmie. Była nie tylko zawodniczką czeskiej federacji Clash MMA, lecz także prezenterką. Na Instagramie obserwowało ją ponad 360 tysięcy użytkowników. O dramatycznej walce o życie po wypadku informowali jej bliscy.

"Reanimują ją po raz piąty, a może nawet i szósty. To poważna sprawa. Szukamy sposobu, żeby sprowadzić lekarzy z Bangkoku" - relacjonowała jej matka w mediach społecznościowych, sugerując brak kompetencji personelu zajmującego się Miną.

Niestety, życia 23-latki nie udało się uratować.

"Już nigdy w życiu nie polecę do Tajlandii, nigdy. Lekarze dosłownie widzą, że ktoś walczy o życie, a śmieją się, na wszystko mają czas i spokój" - burzy się w emocjonalnym wpisie znajomy zmarłej Czeszki, cytowany przez blesk.cz.

Wiadomość o śmierci zawodniczki wstrząsnęła federacją Clash MMA. Na profilach freak-fightowej organizacji pojawiły się wpisy dedykowane 23-latce.

"To rozdziera nasze serca. Odeszła nasza zawodniczka, prezenterka, przyjaciółka i przede wszystkim część naszej rodziny. Mamy nadzieję, że patrzysz na nas z góry i nadal będziesz nad nami czuwać. Twój śmiech, pozytywna energia i bojowość nigdy nie zostaną zapomniane" - pożegnano Minę.

