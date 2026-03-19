Tak dziś wygląda grób Edwarda Linde-Lubaszenki. Miesiąc po pogrzebie nadal cały w kwiatach

Edward Linde-Lubaszenko grał niemal do samego końca

Edward Linde-Lubaszenko odszedł 8 lutego w wieku 86 lat. Ceniony aktor pozostawił po sobie pogrążoną w żałobie rodzinę, w tym syna Olafa, córkę Beatę oraz wnuki. Odejście Linde-Lubaszenki, to również ogromny cios dla polskiej kinematografii. Mimo zaawansowanego wieku niemal do samego końca był aktywny zawodowo.

Przez dekady swojej niezwykle owocnej kariery zagrał blisko 70 ról filmowych, ponad 100 teatralnych i około 80 w Teatrze Telewizji. Symboliczne pożegnanie ze sceną odbyło się 21 września w Teatrze Narodowym w Warszawie. To wtedy Edward Linde-Lubaszenko po raz ostatni wcielił się w legendarnego Stańczyka w spektaklu "Wesele" na podstawie dzieła Stanisława Wyspiańskiego. Wcześniej grał tę rolę na deskach Starego Teatru.

Oficjalnie przejście na aktorską emeryturę potwierdził dopiero pod koniec ubiegłego roku w programie "Dzień Dobry TVN". W śniadaniówce wystąpił niespełna dwa miesiące przed śmiercią.

Grób Edwarda Linde-Lubaszenki miesiąc po pogrzebie

24 lutego, nieco ponad dwa tygodnie po śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki, odbył się pogrzeb artysty. Pierwsza część pożegnania rozpoczęła się o godzinie 11 uroczystą mszą świętą w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Świątynia została przyozdobiona białymi kwiatami. Przed ołtarzem stanęła trumna, obok której ustawiono państwowe odznaczenia.

Po zakończeniu mszy żałobnej żałobnicy udali się na Wojskowe Powązki, gdzie zmarły został złożony w grobie. Edward Linde-Lubaszenko spoczął w Alei Zasłużonych. Po złożeniu trumny do grobu został on niemal zasypany kwiatami. Ułożono na nim wieńce pogrzebowe, bukiety i pojedyncze kwiaty.

Obecnie odwiedzając grób legendarnego artysty można odnieść wrażenie, że od pogrzebu minęło zaledwie kilka dni. Płyta nagrobna nadal pokryta jest pogrzebowymi kwiatami, teraz już mocno oklapniętymi. Na tle zwiędniętych kwiatów wyróżnia się biało-czerwone serce. Z kolei na ziemi ułożone są już dawno zgaszone znicze.

