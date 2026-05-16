Wielki finał Eurowizji 2026 już dziś. Gdzie i o której godzinie zaśpiewa Alicja Szemplińska?

Finał Eurowizji 2026. Kiedy i o której godzinie startuje konkurs?

Decydujące starcie w ramach 70. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w sobotę, 16 maja. Areną tegorocznych zmagań muzyków z całego Starego Kontynentu będzie w tym roku wiedeńska scena w stolicy Austrii.

Muzyczne widowisko potrwa minimum kilka godzin. Koncert wystartuje punktualnie o 21:00 polskiego czasu, a ostateczne wyniki poznamy najprawdopodobniej dopiero po godzinie 1:00 w nocy.

26

Eurowizja 2026 transmisja. Gdzie oglądać finał w telewizji i internecie?

Telewizyjni widzowie mogą śledzić rywalizację artystów na antenach TVP1 oraz TVP Polonia. Dla fanów preferujących Internet przygotowano bezpłatną relację na żywo, którą udostępni platforma TVP VOD oraz oficjalny kanał Eurowizji w serwisie YouTube.

Polacy na Eurowizji. Jak w konkursie radziła sobie Edyta Górniak i Michał Szpak?

Nasi artyści biorą udział w eurowizyjnej rywalizacji od 1994 roku. Spośród 28 polskich reprezentacji, do finału zakwalifikowało się 18 wykonawców. Najbardziej spektakularnym osiągnięciem wciąż pozostaje dla nas debiutancki występ Edyty Górniak z piosenką „To nie ja!”, który zagwarantował wokalistce zaszczytną, drugą pozycję.

Świetnym wynikiem może pochwalić się również formacja Ich Troje, docierając w 2003 roku na 7. miejsce z utworem „Keine Grenzen – Żadnych granic”, a także Michał Szpak, zamykając udział na 8. pozycji w 2016 roku z hitem „Color of Your Life”. Znakomity rezultat w półfinale osiągnęła Blanka w 2023 roku, plasując się na 3. miejscu z utworem „Solo”, co ostatecznie jednak przyniosło jej dopiero 19. lokatę w głównym koncercie finałowym.

Najsłabsze epizody w historii to występ Isis Gee w 2008 roku z utworem „For Life”, dający jej zaledwie 24. pozycję w finale, oraz klęska Magdaleny Tul trzy lata później. Jej piosenka „Jestem” zamknęła stawkę półfinałową w 2011 roku, przez co Telewizja Polska zrezygnowała z udziału w konkursie na kolejne dwa lata.

Finał Eurowizji 2026: Alicja Szemplińska na scenie. O której wystąpi Polka?

Obecnie biało-czerwonych barw broni 24-letnia Alicja Szemplińska, pochodząca z Ciechanowa w województwie mazowieckim. Wokalistka zapewniła nam bilet do wielkiego finału podczas wtorkowych eliminacji, śpiewając przejmującą balladę „Pray”. Chociaż analitycy nie stawiają jej w absolutnym topie, to niesamowicie pozytywne reakcje internautów zwiastują, że nasza reprezentantka ma szansę zająć naprawdę wysoką pozycję w ogólnym zestawieniu.

Dokładna godzina wejścia 24-latki na scenę zależy od ustalonej wcześniej kolejności startowej. Dokładną godzinę znajdziesz tutaj.