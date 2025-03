Fani w rozpaczy! Nie żyje Richard Chamberlain, legendarny gwiazdor serialu "Ptaki ciernistych krzewów"!

A to dopiero!

Polska szalała na punkcie Richarda Chamberlain'a

Polacy kochali Richarda Chamberlain'a. Gwiazdor naszych ulubionych seriali w 1998 r. odebrał Telekamerę dla najlepszego zagranicznego aktora. "Super Express" napisał wówczas, że Krystyna Janda okrzyknęła go "najprzystojniejszym mężczyzną, jakiego widziała"! Richard Chamberlain zamieszkał w hotelu Marriott w Warszawie, ale pomimo tajemnicy, pod wejściem i tak czekał na niego tłum fanów. Po powrocie z Polski do USA Chamberlain, powiedział o wizycie u nas, że "nigdy nie był tak popularny".

Dziś Martin Rabbett, były partner wielkiego gwiazdora musiał napisać ostatnie słowa do Richarda Chamberlain'a. Gwiazdor odszedł tuż przed swoimi 91. urodzinami.

"Nasz ukochany Richard jest teraz wśród aniołów"

Nasz ukochany Richard jest teraz wśród aniołów. Jest wolny i szybuje ku tym, którzy odeszli przed nami. Jak bardzo byliśmy błogosławieni, że poznaliśmy tak niesamowitą i kochającą duszę. Miłość nigdy nie umiera. A nasza miłość unosi go ku następnej wielkiej przygodzie.

Richard Chamberlain był nie tylko uzdolnionym aktorem. On był po prostu obłędnie pięknym mężczyzną! Nic dziwnego, że łamał serca fanek i fanów na całym świecie. Dziś dotarła do wszystkich wiadomość, że wielki idol kina i telewizji nie żyje.

Piękna kariera pięknego gwiazdora

Kariera Richarda Chamberlaina to jest pełna niesamowitych sukcesów telewizyjnych i filmowych. Zagrał w niesamowitych hitach, które do dziś podziwia cały świat: "Tożsamość Bourne’a", "Hrabia Monte Christo", "Doktor Kildare", "Ptaki ciernistych krzewów".

Do Chamberlain'a wzdychały tłumy fanek na całym świecie. Płakały, kiedy ich ulubiony aktor, jako jedna z pierwszych gwiazd Hollywood ogłosił swoją orientację homoseksualną. Coming out gwiazdora nastąpił w jego autobiografii "Shattered Love", opublikowanej w 2003 r. Wyznanie nie przeszkodziło mu w dalszej karierze. Później, w wywiadach gwiazdor wyznał, że była to trudna decyzja, ale przyniosła mu ogromną ulgę.

W naszej kulturze wciąż obecna jest homofobia

– tłumaczył aktor w wywiadzie dla "Hollywood Reporter".

