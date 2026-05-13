Znamy przyczynę śmierci córki Mariusza Węgłowskiego. Grób Nikoli tonie w kwiatach

Mariusz Węgłowski stracił córkę

Mariusz Węgłowski był wspaniałym ojcem. Dbał nie tylko o Nikolę, którą nazywał promyczkiem, ale także o inne dzieci, które walczyły o zdrowie.

Kochani, ja od wielu lat pędzę drogą pomagania hospicjum dla dzieci, ale wy w każdej chwili możecie do niej dołączyć

- powiedział aktor w zamieszczonym przez Hospicjum Formuła Dobra filmiku, który został opublikowany 26 kwietnia. Dwa dni później doszło do tragedii. Niespodziewanie zmarła Nikola, córka aktora, którego Polacy pokochali za rolę w serialu "Policjantki i policjanci". Informacja o śmierci dziewczyny ujrzała światło dzienne dopiero po jej pogrzebie.

Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Składamy najszczersze kondolencje rodzicom dziewczynki. Nie ma chyba większej tragedii niż pogrzeb własnego dziecka

- poinformowała agencja Studio ABM.

Znamy przyczynę śmierci córki Mariusza Węgłowskiego

Ostatnie pożegnanie Nikoli odbyło się 6 maja. Na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach pojawił się tłum ludzi, który postanowił ją pożegnać. Świadczy o tym chociażby tonący w kwiatach grób. "Super Express" dowiedział się jaki był powód śmierci młodziutkiej dziewczyny.

Znałem Nikolę kilka lat, jeszcze z czasów szkoły podstawowej. Dawno jej nie widziałem, ale słyszałem, że powodem jej śmierci była choroba układu krążenia

- zdradza "Super Expressowi" mieszkaniec miejscowości, w której pochowano Nikolę. Wszystko wskazuje na to, że choroba pojawiła się niespodziewanie i zabrała ją z tego świata.

Poniżej galeria ze zdjęciami grobu córki Mariusza Węgłowskiego.

