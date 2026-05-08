Nie żyje córka Mariusza Węgłowskiego. Aktor opowiadał o niej w pięknych słowach. "Jesteś moim promyczkiem"

Nie żyje Nikola Węgłowska. Córka Mariusza Węgłowskiego miała 24 lata

Mariusz Węgłowski (50 l.) z show-biznesem związał się po zakończeniu kariery w policji. Był policjantem-antyterrorystą SPAP we Wrocławiu w stopniu aspiranta sztabowego. To doświadczenie sprawiło, że chętnie jest obsadzany w rolach funkcjonariuszy. W 2006 roku zagrał w "Fali zbrodni", a od 2014 roku wciela się z jednego z głównych bohaterów serialu "Policjantki i policjanci". Swoje taneczne umiejętności pokazał w dziewiątej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Lubiany aktor od samego początku mógł liczyć na wsparcie swoich bliskich. W ubiegłym roku świętował 25. rocznicę ślubu z Agnieszką Węgłowską. Małżonkowie doczekali się jedynej córki, Nikoli. W piątkowy poranek media obiegła przykra wiadomość o śmierci młodej kobiety. Nikola Węgłowska zmarła 28 kwietnia. Pogrzeb odbył się 6 maja w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Informację o śmierci Nikoli potwierdziła agencja aktorska Studio ABM. Córka Mariusza Węgłowskiego przed laty chciała pójść w jego ślady. Jednak jej przygoda z aktorstwem nie trwała za długo.

Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe - napisano na Facebooku agencji.

Mariusz Węgłowski kochał córkę ponad życie. "Trzyma tatuś swoją perełkę"

Mariusz Węgłowski na swoim Instagramie często zamieszczał zdjęcia i nagrania ze swoją żoną. Chronił za to prywatność córki. Kilka razy zrobił wyjątek. W 2020 roku z okazji dnia dziecka opublikował zdjęcie ze wspólnych wakacji. W opisie zamieścił wzruszające życzenia.

Córeczko niezależnie od pory i dnia roku jesteś moim promyczkiem i tak już zostanie - napisał aktor. Życzył jej również by zawsze była szczęśliwa i mogła wracać do miejsc, które pokochała.

Rok wcześniej gwiazdor "Policjantek i policjantów" podzielił się z fanami zdjęciem z rodzinnej imprezy. Towarzyszy mu na nim Nikola, która wyrosła na piękność. Węgłowski sam zastanawiał się kiedy stała się piękną kobietą.

Impreza z córeczką, która nie wiem kiedy stała się piękną kobietą. Ten łysy po lewej to Mario w średnim wieku. Czas płynie, ale miłość pozostaje niezmienna - stwierdził.

Dziś czytając te słowa trudno nie uronić łzy. Nikola była dla Mariusza Węgłowskiego promieniem słońca. Trzy lata temu opublikował na Instagramie zdjęcie z dzieciństwa Nikoli. Widać na nim aktora trzymającego ukochaną córeczkę na rękach.

I trzyma tatuś swoją perełkę Nikolkę i życzy wszystkim dzieciom nie tylko dziś, ale każdego dnia pięknego dzieciństwa i pięknego życia - dodał w opisie Mariusz Węgłowski.

