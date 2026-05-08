Nie żyje córka Mariusza Węgłowskiego. Aktor opowiadał o niej w pięknych słowach. "Jesteś moim promyczkiem"

Aleksandra Kalita
2026-05-08 13:21

W piątkowy poranek media obiegła wiadomość o śmierci Nikoli Węgłowskiej. Córka aktora znanego między innymi z "Policjantek i policjantów" miała zaledwie 24 lata. Mariusz Węgłowski starał się chronić prywatność córki. Jednak czasami pozwalał sobie na publikacje ich wspólnych zdjęć. Nie szczędził przy tym miłych słów pod adresem córki. Dziś te słowa łamią serce.

Mariusz Węgłowski (50 l.) z show-biznesem związał się po zakończeniu kariery w policji. Był policjantem-antyterrorystą SPAP we Wrocławiu w stopniu aspiranta sztabowego. To doświadczenie sprawiło, że chętnie jest obsadzany w rolach funkcjonariuszy. W 2006 roku zagrał w "Fali zbrodni", a od 2014 roku wciela się z jednego z głównych bohaterów serialu "Policjantki i policjanci". Swoje taneczne umiejętności pokazał w dziewiątej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Lubiany aktor od samego początku mógł liczyć na wsparcie swoich bliskich. W ubiegłym roku świętował 25. rocznicę ślubu z Agnieszką Węgłowską. Małżonkowie doczekali się jedynej córki, Nikoli. W piątkowy poranek media obiegła przykra wiadomość o śmierci młodej kobiety. Nikola Węgłowska zmarła 28 kwietnia. Pogrzeb odbył się 6 maja w Kobierzycach pod Wrocławiem.

Informację o śmierci Nikoli potwierdziła agencja aktorska Studio ABM. Córka Mariusza Węgłowskiego przed laty chciała pójść w jego ślady. Jednak jej przygoda z aktorstwem nie trwała za długo.

Nikola pojawiła się u nas na krótko. Próbowała zabawy w aktorstwo. Chyba to nie była jej bajka. Zniknęła po jednym castingu. Niestety ostatnio doszły nas tragiczne wieści, że w wieku 24 lat zniknęła też z tego świata. Niektóre wyroki boskie są dla nas zupełnie niezrozumiałe - napisano na Facebooku agencji.

Mariusz Węgłowski kochał córkę ponad życie. "Trzyma tatuś swoją perełkę"

Mariusz Węgłowski na swoim Instagramie często zamieszczał zdjęcia i nagrania ze swoją żoną. Chronił za to prywatność córki. Kilka razy zrobił wyjątek. W 2020 roku z okazji dnia dziecka opublikował zdjęcie ze wspólnych wakacji. W opisie zamieścił wzruszające życzenia.

Córeczko niezależnie od pory i dnia roku jesteś moim promyczkiem i tak już zostanie - napisał aktor. Życzył jej również by zawsze była szczęśliwa i mogła wracać do miejsc, które pokochała.

Rok wcześniej gwiazdor "Policjantek i policjantów" podzielił się z fanami zdjęciem z rodzinnej imprezy. Towarzyszy mu na nim Nikola, która wyrosła na piękność. Węgłowski sam zastanawiał się kiedy stała się piękną kobietą.

Impreza z córeczką, która nie wiem kiedy stała się piękną kobietą. Ten łysy po lewej to Mario w średnim wieku. Czas płynie, ale miłość pozostaje niezmienna - stwierdził.

Dziś czytając te słowa trudno nie uronić łzy. Nikola była dla Mariusza Węgłowskiego promieniem słońca. Trzy lata temu opublikował na Instagramie zdjęcie z dzieciństwa Nikoli. Widać na nim aktora trzymającego ukochaną córeczkę na rękach. 

I trzyma tatuś swoją perełkę Nikolkę i życzy wszystkim dzieciom nie tylko dziś, ale każdego dnia pięknego dzieciństwa i pięknego życia - dodał w opisie Mariusz Węgłowski. 

