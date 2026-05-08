"The Voice Kids": Antosia Grobelna rozłożyła trenerów na łopatki. "Jesteś odkryciem!"

Iwona Janczewska
2026-05-08 13:34

12-letnia Antosia Grobelna z drużyny Blanki zmierzyła się z jedną z najtrudniejszych piosenek w historii muzyki pop i wyszła z tego zwycięsko. Jej wykonanie "I Have Nothing" Whitney Houston w "The Voice Kids" wywołało ciarki u trenerów. Teraz dziewczynka z Ropczyc jest o krok od wygrania całego show. W sobotę zdecyduje się wszystko.

Ten występ przejdzie do historii "The Voice Kids"

Debiutująca w roli trenerki Blanka ma powody do dumy! Finałowe popisy jej ekipy z pewnością zachwycą widzów. Spośród osiemnaściorga rozśpiewanych dzieci wokalistka zdecydowała, że w wielkim finale 9. edycji wystąpią: Antosia Grobelna, Ania Jankowska oraz Alan Lubiński.

W pierwszej części finałowej rozgrywki każde z nich wykona po jednym utworze. Następnie Blanka wytypuje jedną osobę, która awansuje do ścisłego finału. 

Czy tą szczęśliwą osobą będzie 12-letnia Antosia Grobelna? Mimo młodego wieku zaskoczyła wszystkich dojrzałością i niepowtarzalnym głosem, śpiewając legendarny utwór "I Have Nothing" Whitney Houston.

Cały czas nie dowierzam w to, co słyszę! Wow, miałem ciary przez cały utwór 

- zachwycał się po występie nastolatki w "The Voice Kids" Tribbs. 

Jesteś cudownym, skromnym aniołkiem. Wchodząc na scenę, przeistacza w coś nie z tej ziemi - to jest niesamowite. Jesteś odkryciem! 

- dodała podekscytowana Blanka

Przypomnijmy, że w sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD dziewięcioro uczestników - po trzech z teamu każdego trenera - będzie walczyć o statuetkę Najlepszego Głosu 9. edycji "The Voice Kids", kontrakt płytowy, nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój talentu oraz możliwość reprezentowania naszego kraju w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026.

Poznajcie bliżej finalistów z teamu Blanki

Ania Jankowska ma 13 lat i jest niezwykle radosną, charyzmatyczną osobą. Jej przygoda z muzyką rozpoczęła się już w wieku 3 lat i od tamtej pory konsekwentnie dąży do spełnienia marzenia o karierze piosenkarki. Jest absolwentką szkoły muzycznej I stopnia w klasie gitary, a obecnie komponuje własne utwory na ten instrument oraz na fortepian. Jako laureatka konkursów wokalnych, teatralnych i recytatorskich, swobodnie czuje się na scenie. Poza muzyką jej świat wypełniają akrobatyka, malarstwo oraz szycie. 

Antosia Grobelna to 12-letnia, wrażliwa artystka o wielkim sercu. Śpiewa od czwartego roku życia i gra na fortepianie. Swoje umiejętności rozwija w Szkole Muzycznej I stopnia oraz Szkole Muzycznej Yamaha w Ropczycach. Wrażliwość Antosi przejawia się także w jej pasji do fotografowania przyrody i zabytków. Kocha zwierzęta - opiekuje się czterema psami i trzema chomikami, a w przyszłości chciałaby otworzyć schronisko, w którym każdy bezdomny czworonóg odnalazłby miłość. Jej największym marzeniem jest tworzenie pięknej muzyki i występy na największych scenach świata.

Alan Lubiński ma 13 lat i mieszka w Izbicy Kujawskiej. Muzyką zafascynował się jako ośmiolatek, gdy rozpoczął naukę gry na perkusji. Obecnie rozwija tę pasję w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej „Sempre Cantabile” w Topólce, a od dwóch lat szkoli swój głos w Studiu Vokal w Izbicy Kujawskiej. Poza sceną Alan stawia na aktywność fizyczną - uwielbia piłkę nożną, jazdę na rowerze i hulajnodze. Ceni czas spędzony na świeżym powietrzu oraz współpracę w grupie. To właśnie z muzyką wiąże swoje najpoważniejsze plany na przyszłość.

