"The Voice Kids": Tribbs popłakał się na wizji! Co się stało?

Wzruszenie i łzy w "The Voice Kids"

Nadchodzący odcinek "The Voice Kids" dostarczy widzom ogromnych wzruszeń. W pewnym momencie zobaczą sytuację, w której Tribbs nie był w stanie opanować emocji i zalał się łzami. Wszystko zaczęło się podczas występu podopiecznej z drużyny Blanki. W wideo promującym odcinek widzimy, że artysta wielokrotnie próbował ocierać łzy i zachować spokój. Wzruszenie powracało jednak nawet po zakończeniu występu uczestniczki.

Paulina Chylewska, widząc stan muzyka, postanowiła zareagować i nieco rozluźnić sytuację.

Tak sobie patrzę, Tribbs, na ciebie i mam jakieś takie poczucie, że nie wiem... chusteczka jest Ci potrzebna? Łezki trzeba obetrzeć? - zapytała z troską.

Nawet Tribbsowi zdarza się zapłakać

Tribbs, choć wyraźnie zaskoczony własną reakcją, odpowiedział niezwykle szczerze.

Dajcie mi spokój! Wyjdę na jakąś płaczkę. Rzadko się wzruszam, bardzo rzadko, a w tym programie było to wielokrotnie. No a dzisiaj, szczerze, po prostu popłakałem się… - wyznał trener.

Który z talentów wywołał w nim tak silne emocje? Tego dowiemy się już 25 kwietnia w sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 oraz na platformie TVP VOD. Przypomnijmy, że po Bitwach oraz etapie Sing Off poznamy troje finalistów z drużyny Blanki.

"The Voice Kids". Kim jest Tribbs?

Tribbs, czyli Mikołaj Maciej Trybulec (ur. 25 stycznia 1996 r.), to jeden z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych, DJ-ów, kompozytorów i autorów tekstów młodego pokolenia. Zasłynął nowoczesnymi remiksami klasyków polskiej muzyki, takimi jak "Ostatni raz zatańczysz ze mną" (z Kubańczykiem), "Krakowski Spleen" czy "Bal wszystkich świętych". Współtworzył aż sześć utworów na Konkurs Piosenki Eurowizji, w tym m.in. "Solo" Blanki, "River" Krystiana Ochmana oraz propozycje dla Szwajcarii, Czech i Hiszpanii.W aktualnej edycji programu "The Voice Kids" Tribbs zasiada w fotelu trenera obok Cleo oraz Blanki. Jest znany z bardzo emocjonalnego podejścia do uczestników.

