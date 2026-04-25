Groźne zderzenie trzech pojazdów. Ciągnik i auto na boku

Zderzenie ciągnika i aut osobowych na skrzyżowaniu w Bońkach

Płońska policja przekazała komunikat dotyczący wypadku na skrzyżowaniu w Bońkach. Z informacji opublikowanych w sieci wynika, że przed godziną 14:00 doszło tam do kolizji ciągnika rolniczego i dwóch pojazdów osobowych.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Fordem, 49-letni mieszkaniec gminy Bartoszyce, jadąc ul. Wyszogrodzką w kierunku Płońska, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, przez co doszło do zderzenia z ciągnikiem rolniczym marki Ursus, wyjeżdżającym z ul. Wspólnej, którym kierował 47-letni mieszkaniec gminy Płońsk, i Hyundaiem, którego kierujący, 27-letni mieszkaniec Płońska, wyjeżdżał z ul. Krańcowej" - przekazali mundurowi.

Służby nadal działają na miejscu zdarzenia. Teraz policjanci skupią się na dokładnym ustaleniu okoliczności wypadku.

Kierowcy jadący trasą muszą się więc liczyć z utrudnieniami. Obecnie ruch odbywa się wahadłowo, przejezdny pozostaje jeden pas.

