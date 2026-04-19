Decyzja Cleo wywołała oburzenie. Fani "The Voice Kids" grzmią, gwiazda się tłumaczy

Od drugiej edycji Cleo niezmiennie pełni rolę trenerki w muzycznym talent show "The Voice Kids". Piosenkarka świetnie dogaduje się z najmłodszymi, jednak jej werdykt w ostatnim odcinku wywołał prawdziwą burzę. Zapadła decyzja, z którą widzowie stanowczo się nie zgadzają.

Szok po decyzji Cleo. Faworytka odpadła z programu

Ostatecznie to Leon Skorupski, Ola Piłat i Oliwia Johnson będą reprezentować drużynę Cleo w finale "The Voice Kids". Wielkim zaskoczeniem okazało się tym samym odpadnięcie 10-letniej Leny Kierklo, która dla wielu była pewniaczką do zwycięstwa. Młoda wokalistka triumfowała w bitwie, jednak etap sing-off zakończył jej przygodę z programem.

Decyzja trenerki rozpętała prawdziwą burzę na oficjalnym profilu "The Voice Kids" na Instagramie. Sekcja komentarzy szybko zapełniła się pełnymi rozgoryczenia wpisami widzów. Wielu z nich podkreślało, że zazwyczaj ufają intuicji Cleo, ale tym razem odesłanie tak utalentowanej dziewczynki do domu uważają za gigantyczną pomyłkę.

Cleo przerywa milczenie w sprawie "The Voice Kids". Zwraca uwagę na jeden szczegół

Widząc rosnące niezadowolenie w sieci, piosenkarka postanowiła osobiście odnieść się do sprawy. W swoim komentarzu wyjaśniła sympatykom Leny, co przesądziło o jej eliminacji. Gwiazda podkreśliła, że kluczowy był dla niej kontakt z widownią. To umiejętność niezwykle pożądana na scenie Eurowizji Junior, na którą automatycznie trafi triumfator obecnej edycji "The Voice Kids".

"Wszystkich fanów Lenki serdecznie pozdrawiam. Sama jestem Jej ogromną fanką. To była dla mnie bardzo trudna decyzja. Natomiast Eurowizja to nie tylko mocny głos, to również interakcja z publicznością, komunikatywność. Lenka ma wspaniały głos i jestem pewna, że jak popracuje nad większą interakcją z publicznością oraz interpretacją piosenek na scenie, to wróci ze zdwojoną siłą. Trzymam za nią mocno kciuki. P.S. Pamiętajcie, że my pracujemy i obserwujemy dłużej prace tych wspaniałych dzieci. To nie jest historia tylko i wyłącznie o tym, co widzicie w TV. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za każdą opinię" - napisała artystka.

Finał "The Voice Kids" i Eurowizja Junior 2026. Znamy szczegóły

Po wyłonieniu finalistów ze składów Blanki i Tribbsa, wielki finał 9. odsłony "The Voice Kids" zaplanowano na 25 kwietnia. Każdy z trenerów wybierze swojego faworyta do ostatecznego starcia, w którym o wygranej zadecydują głosy SMS-owe widzów. Triumfator otrzyma przepustkę na Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Dokładny termin i lokalizacja wydarzenia wciąż pozostają tajemnicą, choć w kuluarach mówi się o listopadowym terminie i Macedonii Północnej jako gospodarzu konkursu.

