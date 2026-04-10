Zamieszanie wokół "The Voice Kids" dobiegło końca. Zapadła bezwzględna decyzja w sprawie show

Dziewiąta odsłona "The Voice Kids" gości właśnie na ekranach telewizorów. Ten popularny format wylansował już takie gwiazdy jak Anika Dąbrowska, Marcin Maciejczak, Kuba Szmajkowski, a także polskie dumy Eurowizji Junior, czyli Roksanę Węgiel, Viki Gabor czy Sarę James. Zwycięzca trwającej obecnie serii również otrzyma bilet na Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2026. Talent show TVP z udziałem młodych talentów zostało ostatnio nieco przyćmione przez skandal dotyczący obecności najmłodszych w internecie. Interwencja parlamentarzystów oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zmusiła nadawcę do podjęcia stanowczych kroków.

Afera wokół "The Voice Kids". Głos zabrali posłowie

Burza wybuchła po wyemitowaniu odcinka, w którym trzynastolatka szczyciła się przed widzami sporymi zasięgami swoich nagrań w sieci, a twórcy formatu zaprezentowali na ekranie instagramowe konto jedenastoletniego uczestnika. Wywołało to natychmiastowe oburzenie wśród polityków, w tym Moniki Rosy z koalicji rządzącej, pełniącej funkcję szefowej sejmowej komisji do spraw dzieci i młodzieży. Parlamentarzystka stanowczo podkreśliła, że promowanie kont w portalach przeznaczonych dla osób powyżej trzynastego roku życia nie licuje z misją mediów publicznych. W odpowiedzi władze stacji próbowały tłumaczyć, że obecność małoletnich w przestrzeni cyfrowej jest faktem, a bezpośredni nadzór nad ich internetowymi aktywnościami sprawują prawni opiekunowie.

Media społecznościowe dzieci znikają z telewizyjnego show

Tematem ostatecznie zajęła się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która wywarła wyraźny nacisk na sprawę "The Voice Kids". Przewodnicząca tej instytucji, dr Agnieszka Glapiak, poinformowała media, że Telewizja Polska całkowicie wycofa się z pokazywania w programach profili dzieci z platform społecznościowych. Warto przypomnieć, że na świecie coraz głośniej mówi się o całkowitym odcięciu nieletnich od wirtualnych społeczności. Podobne rygorystyczne przepisy wprowadzono już w kilku państwach, a do tego grona wkrótce dołączy Grecja, gdzie całkowita blokada dla najmłodszych zacznie obowiązywać od początku 2027 roku.

Szefowa KRRiT podsumowuje sprawę

W ostatnim czasie Agnieszka Glapiak podejmuje wiele zdecydowanych kroków, do których należy złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie funkcjonowania mediów publicznych w stanie likwidacji oraz nałożenie dotkliwych kar finansowych na organizatorów gal Fame MMA za brak ograniczenia dostępu dzieci do brutalnych materiałów. Aktualna przewodnicząca KRRiT nie kryje zadowolenia z obrotu spraw wokół "The Voice Kids", co wyraziła w komunikacie, który przytacza portal "Wirtualne Media".

"Przyjmuję wyjaśnienia Telewizji Polskiej w likwidacji i z satysfakcją odnotowuję, że sprawa promowania mediów społecznościowych wśród najmłodszych widzów znalazła właściwy finał. Dzieci muszą być skutecznie chronione przed zagrożeniami związanymi z mediami społecznościowymi: od uzależnienia od telefonu, przez presję popularności, po utratę poczucia granicy między światem realnym a wirtualnym" - przekazała.

