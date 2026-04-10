Blanka była bliska śmierci. Wszystko przez uczulenie. "Ledwo mnie uratowali!"

Aga Kwiatkowska
2026-04-10 10:10

W trakcie ostatnich Przesłuchań w Ciemno 9. edycji "The Voice Kids" Blanka postanowiła podzielić się mrożącą krew w żyłach opowieścią z wakacji, która mogła skończyć się tragedią! Wszystko przez koszmarne uczulenie.

Wyznanie Blanki w "The Voice Kids"

Ostatnie Przesłuchania w Ciemno w "The Voice Kids" to zawsze niezwykle emocjonujący moment - zarówno dla uczestników, jak i samych trenerów. W sobotnim odcinku na scenie wystąpią ostatni śmiałkowie, którzy powalczą o miejsce w kolejnych etapach talent show. Jak się okazuje, nie tylko występy dzieci dostarczyły wrażeń podczas nagrań. W przerwie między występami Blanka wyjawiła, że zmaga się z silną alergią. To był jednak dopiero początek przerażającej historii.

Mam uczulenie na ryby - przyznała Blanka.

To natychmiast wywołało reakcję Cleo.

A to dlatego wczoraj łosośka nie zjadłaś! - skojarzyła szybko trenerka.

Koszmarne wspomnienie z wakacji

Sytuacja jest jednak znacznie poważniejsza niż zwykle bywa - uczulenie to nie tylko nieprzyjemna nietolerancja pokarmowa. Blanka doprecyzowała, że jej organizm gwałtownie reaguje na ryby, ale i na owoce morza.

I to takie uczulenie, że nie że mam krosteczkę, wysypkę czy coś, tylko umieram - dodała, wprawiając kolegów w osłupienie.

Tribbs i Cleo, wyraźnie przejęci, dopytali koleżankę o środki bezpieczeństwa i to, jak należy ją ratować w sytuacji kryzysowej. Blanka przyznała, że choć rygorystycznie pilnuje diety, w razie przypadkowego spożycia alergenu jedynym ratunkiem jest natychmiastowy transport do szpitala.

Najbardziej dramatyczny incydent miał miejsce podczas wyjazdu wokalistki na południe Europy.

Kiedyś miałam taką sytuację w Grecji, że ledwo mnie uratowali... Nie mogłam oddychać - wyznała Blanka.

Przypomnijmy, że w najbliższą sobotę 11 kwietnia o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD Cleo, Tribbs oraz Blanka ostatecznie skompletują swoje drużyny. To jednak nie koniec emocji! Już w przyszłą sobotę - 18 kwietnia - rozpocznie się kolejny etap programu - Bitwy i Sing Off. To właśnie one wyłonią finalistów emitowanej obecnie edycji talent show z udziałem dzieci.

