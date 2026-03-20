12-letnia Ola Piłat zachwyciła jury "The Voice Kids". Dziewczynka zaśpiewała hit Ariany Grande

Ola Piłat zachwyca Cleo i Blankę w "The Voice Kids"

Wystarczyło zaledwie kilka uderzeń w klawisze i pierwszych dźwięków, aby fotele jurorskie odwróciły się w stronę sceny. Zaledwie po chwili do zachwyconych Cleo i Blanki dołączył również Tribbs, reagując na niesamowity występ 12-letniej Oli Piłat, która brawurowo wykonała piosenkę Ariany Grande. Młodziutka wokalistka udowodniła przed kamerami, że stanowi jedno z największych odkryć trwającej odsłony muzycznego show. Entuzjazm oceniających doskonale obrazuje zwiastun nadchodzącego odcinka, gdzie widać ich autentyczne poruszenie. Jako pierwsza zachwytu nie kryła Cleo.

ZOBACZ TAKŻE: Skandal w "The Voice Kids"! Poszło o 11-latka. W sprawie interweniowała posłanka

To ona wygra „The Voice Kids”? Reakcje trenerów bezcenne!

„Aż mnie wykręciło. Rzadko się zdarza, że mam ciary na całym ciele”

Z kolei inny z jurorów nie ukrywał swojego zaskoczenia, obracając całą zaistniałą sytuację z uczestniczką w zabawny żart, który miał rozładować emocje w studiu.

„Jeżeli chcecie, żebym mówił coś w tym programie, musicie przestać tak śpiewać!”

Swojego głosu w tej sprawie nie omieszkała dodać również Blanka, która upatruje w młodej piosenkarce niezwykle silną kandydatkę do wygrania dziewiątej edycji programu poszukującego talentów wokalnych.

„Dla mnie jesteś zjawiskowa! Masz wyjątkowy głos, idealnie poruszasz się po wszystkich rejestrach, nadajesz swój styl. Dla mnie jesteś full pakietem, żeby iść po wygraną tego programu”

Kim jest 12-letnia Ola Piłat z "The Voice Kids"?

Muzyczna pasja tej utalentowanej dziewczynki dała o sobie znać, gdy ta skończyła ledwie trzy latka. Od przeszło pięciu lat nastolatka regularnie ćwiczy swoje umiejętności wokalne w kieleckim Wojewódzkim Domu Kultury. Co ciekawe, oprócz śpiewu, rozwija się też instrumentalnie jako uczennica w klasie wiolonczeli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ludomira Różyckiego. Jej artystyczne portfolio uzupełnia funkcja solistki w regionalnej formacji ludowej „Małe Wolanecki”. Kiedy natomiast odkłada mikrofon, najchętniej spędza czas ze swoim ojcem na wspólnym wędkowaniu.

Widzowie będą mogli obejrzeć ten spektakularny popis na własne oczy już podczas zbliżającego się weekendu. Emisję całego epizodu zaplanowano na najbliższą sobotę o godzinie 20:30 na antenie telewizyjnej Dwójki, a także na platformie streamingowej TVP VOD.