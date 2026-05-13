Maluma zostanie ojcem po raz drugi. Ujawnił płeć dziecka

Maluma od dawna otwarcie przyznawał, że zbudowanie własnej rodziny to jego główny życiowy cel. To pragnienie zrealizował na początku 2024 roku, kiedy powitał na świecie córkę Paris, której matką jest kolumbijska architektka Susana Gomez. Pojawienie się dziecka sprawiło, że Juan Luis zupełnie inaczej spojrzał na swoją dotychczasową codzienność oraz zawodową ścieżkę w branży muzycznej.

"Wydaje ci się, że im więcej robisz, tym lepiej ona będzie miała. Ale nie, koniec końców było zupełnie odwrotnie. Zrozumiałem to dopiero, gdy to wszystko się wydarzyło i dzięki Bogu mogłem przejrzeć na oczy i zatrzymać się w momencie, który był kluczowy - mówił w wywiadzie dla "Vogue"."

Obecnie piosenkarz zrezygnował z pogoni za amerykańskim snem, skupiając się na celebracji swoich kolumbijskich korzeni. Silna więź z rodzinnym miastem Medellin stała się główną inspiracją i motywem przewodnim jego najnowszego muzycznego projektu zatytułowanego "Loco x Volver". Kolejny album 32-letniego wokalisty zadebiutuje na sklepowych półkach już w ten piątek, 15 maja.

Maluma i Susana Gomez ogłosili drugą ciążę

Ponieważ w licznych państwach Dzień Matki wypada właśnie 10 maja, muzyk postanowił wykorzystać tę okazję do ogłoszenia niespodziewanej nowiny. Gwiazdor i jego życiowa wybranka Susana Gomez po raz kolejny zostaną rodzicami. W trakcie specjalnego eventu zapowiadającego krążek "Loco x Volver", Maluma zdradził zgromadzonej publiczności płeć kolejnego potomka, potwierdzając, że para spodziewa się narodzin chłopca.

Znamy płeć drugiego dziecka Malumy

Dołączone do najnowszego zdjęcia niebieskie serce nie znalazło się tam bez powodu – kadr ukazuje piosenkarza oraz małą Paris czule całujących zaokrąglony brzuch Susany. Wokalista rozwiał wszelkie wątpliwości i kategorycznie stwierdził, że ich rodzina powiększy się o syna. Na razie nie ujawniono, jakie imię otrzyma chłopiec, chociaż pierwsza córka została nazwana na cześć słynnego miasta, w którym doszło do jej poczęcia.

