13-letnia Oliwia Johnson zachwyciła jury "The Voice Kids". Trenerzy porównali ją do światowej gwiazdy

Oliwia Johnson śpiewa przebój Zary Larsson w "The Voice Kids"

W nadchodzącej odsłonie popularnego show telewizyjnej Dwójki widzowie usłyszą utwór "Symphony", oryginalnie wykonywany przez grupę Clean Bandit oraz szwedzką wokalistkę Zarę Larsson. Z tą wyjątkowo trudną kompozycją postanowiła zmierzyć się trzynastoletnia uczestniczka programu Oliwia Johnson. Wybrana przez nią piosenka od wielu lat uchodzi za niezwykle wysokie zawieszenie poprzeczki dla każdego wokalisty, dlatego wszyscy z zapartym tchem czekali na ostateczny rezultat wokalnych zmagań nastolatki.

Polska Zara Larsson w "The Voice Kids"?! Trenerzy byli w szoku, gdy ją usłyszeli

Reakcja jurorów "The Voice Kids" na występ Oliwii Johnson. Tribbs i Cleo w szoku

Zaprezentowany na scenie talent trzynastolatki doprowadził oceniających do prawdziwego entuzjazmu. Zasiadający w fotelu trenerskim muzyk i producent Tribbs wprost wyraził swoje ogromne uznanie dla umiejętności młodej wokalistki, podsumowując jej występ niezwykle celnym i mocnym stwierdzeniem.

„Jesteś polską Zarą Larsson!”

Równie silne emocje towarzyszyły Cleo, która zwróciła szczególną uwagę na zawiłości techniczne i wokalne pułapki ukryte w kompozycji "Symphony". Piosenkarka postanowiła docenić sceniczną dojrzałość dziewczynki na oczach całej zgromadzonej publiczności.

„Oliwia zmierzyła się z jednym z najtrudniejszych kawałków, jakie słyszała scena pop. Utwór „Symphony” bazuje na bardzo wysokich dźwiękach na samogłoskach, a ona poradziła sobie z nimi perfekcyjnie - wyjaśniła trenerka.”

Pełna podziwu dla warsztatu wokalnego uczestniczki była także Blanka, która nie szczędziła nastolatce ciepłych słów. Artystka zwróciła szczególną uwagę na doskonałe opanowanie głosu podczas śpiewania najbardziej wymagających partii utworu.

„Zwaliłaś mnie z nóg. Od pierwszych dźwięków czułam, że jak zaczniesz uderzać w te "góry", to będzie moc. I tak właśnie było! - stwierdziła.”

Oliwia Johnson: marzenia o teatrze i telewizyjna premiera występu w TVP2

Utalentowana wokalistka swoją fascynację muzyką odkryła stosunkowo niedawno, bo zaledwie trzy lata temu podczas warsztatów musicalowych. Obecnie dziewczynka szlifuje swój warsztat w Akademii Estradowej FAME, gdzie z powodzeniem występuje w głównych rolach spektakli i pobiera lekcje gry na instrumentach klawiszowych. Głównym celem trzynastolatki jest profesjonalna kariera aktorki musicalowej, a telewizyjny debiut potwierdza jej świetne warunki sceniczne.

Pełny zapis wokalnych popisów początkującej artystki widzowie będą mogli zobaczyć w najnowszym odcinku formatu "The Voice Kids". Emisja tego muzycznego wydarzenia została zaplanowana na najbliższą sobotę o godzinie 20:30, a program będzie można śledzić zarówno na antenie stacji TVP2, jak i w serwisie streamingowym TVP VOD.