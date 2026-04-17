Faworytki "The Voice Kids" w jednej bitwie. Reakcja Blanki mówi wszystko [WIDEO]

Adrian Rybak
2026-04-17 11:22

W najbliższym odcinku "The Voice Kids" zobaczymy wokalne starcie, które dosłownie wbiło w fotel jurorów programu. Na scenie spotkały się najsilniejsze uczestniczki, a ich wykonanie sprawiło, że Blanka nie potrafiła ukryć zdumienia. Zobaczcie ten niesamowity występ na własne oczy!

Niesamowita bitwa w The Voice Kids
W nadchodzącą sobotę widzowie dziewiątej odsłony "The Voice Kids" będą świadkami startu niezwykle emocjonującego etapu Bitew. Do wokalnej rywalizacji stanie osiemnaścioro podopiecznych z grupy Cleo, którzy zostali podzieleni na sześć trzyosobowych zespołów. Zwycięzca każdego z tych starć będzie mógł być tylko jeden, a wygrana zagwarantuje przepustkę do rundy Sing Off, której emisję zaplanowano na ten sam weekendowy wieczór.

Oliwia Johnson i jej rywalki zaśpiewały hit Chaki Khan

Ogromne poruszenie w najnowszej odsłonie muzycznego show wywoła niewątpliwie starcie trzech niezwykle utalentowanych nastolatek. Na scenie pojawiły się trzynastoletnie Wiktoria Syrek i Oliwia Johnson, którym towarzyszyła dwunastoletnia Marysia Rogowicz, a ich zadaniem było wykonanie legendarnego, soulowego przeboju „I’m Every Woman” z dorobku Chaki Khan. Mimo bardzo młodego wieku, artystki zaprezentowały tak dojrzałą interpretację utworu, że wprawiły zgromadzoną w studiu publiczność i trenerów w absolutne osłupienie.

Blanka i Tribbs zaskoczeni poziomem występu w "The Voice Kids"

Skalę talentu zaprezentowanego przez dziewczęta doskonale obrazuje zachowanie oceniających je gwiazd, a w szczególności Blanki. Kamera uchwyciła niezwykle żywiołową mimikę piosenkarki, która z ogromnym niedowierzaniem i fascynacją kręciła głową. Gwiazda ewidentnie nie zakładała, że kilkunastoletnie wokalistki są w stanie zaśpiewać z tak potężnym profesjonalizmem, a równie wielkie zdumienie malowało się na twarzy siedzącego obok Tribbsa.

Kogo Cleo wybierze do etapu Sing Off?

Wyjątkowe, wokalne show zostanie wyemitowane już w tę sobotę dokładnie o godzinie 20:30 na antenie telewizyjnej Dwójki oraz na platformie TVP VOD. Po wysłuchaniu tego mistrzowskiego trio, Cleo będzie musiała podjąć niezwykle bolesną i trudną decyzję o odrzuceniu dwóch świetnych głosów. Tylko jedna z trzech rewelacyjnych uczestniczek otrzyma szansę na dalszy udział w programie, a rozstrzygnięcie tego dylematu poznamy w trakcie weekendowej emisji.

