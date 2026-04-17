Córka Conrado Yaneza w "Must Be The Music". Poruszające słowa o zmarłym ojcu

Oliwia Yanez z "Must Be The Music" o swoim ojcu

Oliwia Yanez podkreśla, że pasję do dźwięków zawdzięcza swojemu tacie. Dzięki filipińskiemu pochodzeniu Conrado Yaneza w ich domu zawsze było pełno muzyki i uśmiechu. Od najmłodszych lat dorastała w środowisku pełnym rytmów, co miało na nią ogromny wpływ.

"Można powiedzieć, że ja wychowałam się na muzyce, że mnie muzyka stworzyła" – przyznała Oliwia.

Jako dziecko z fascynacją wsłuchiwała się w piosenki z bajek, a później chętnie popisywała się talentem podczas rozmaitych szkolnych akademii.

Wzruszający hołd dla Conrado Yaneza

W nadchodzącym piątkowym odcinku muzycznego show stacji Polsat publiczność zobaczy wyjątkowy i poruszający występ. Córka Conrado Yaneza zaśpiewa dla zmarłego taty. Jej wybór padł na piosenkę „Aniołom szepnij to”, która idealnie oddaje żal po stracie bliskiej osoby.

"Mój tata długo chorował i niestety przegrał z chorobą, zmarł…" – powiedziała Oliwia w materiale wideo.

Słowa wykonywanego przez Oliwię utworu świetnie opisują jej aktualne uczucia i ogromną pustkę po śmierci ojca.

"Ile ja bym dała, by widzieć ciebie znów. Ile niewypowiedzianych mam w głowie słów. (…) Co mi tutaj po tym, że będę ciebie chcieć, a może niebo chciało ciebie bliżej mieć?"

Choroba i śmierć Conrado Yaneza

Conrado Yanez od dawna borykał się z problemami ze zdrowiem. Już dekadę temu, w 2015 roku, jego stan zmuszał go do wspomagania się kulami podczas występów w telewizji. W ubiegłym roku nastąpiło u niego nagłe pogorszenie samopoczucia, a program „halo tu Polsat” donosił, że w styczniu 2025 roku wylądował na OIOM-ie w związku z ciężką niewydolnością oddechową. Ostatecznie, 9 kwietnia 2025 roku, na oficjalnych profilach społecznościowych „Must Be The Music” oraz „halo tu Polsat” poinformowano o odejściu artysty. Fani zapamiętają go jako obdarzonego wspaniałym głosem i bardzo serdecznego człowieka.

Córka zmarłego Conrado Yaneza wystąpiła w „Must be the music”