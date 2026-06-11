Gamou Fall na rajskich wakacjach z rodziną. Pokazał urocze kadry z córeczką!

Gamou Fall może liczyć na wsparcie ukochanej

Gamou Fall (34 l.) był jedną z gwiazd osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Już po pierwszych odcinkach niespodziewanie został faworytem do wygranej. Aktor ciężko trenował pod czujnym okiem Hanny Żudziewicz (34 l.).

Mimo że początkowo należał do grona najmniej rozpoznawalnych twarzy, to jego pozytywne usposobienie i świetne wyczucie rytmu błyskawicznie zaskarbiły mu miłość publiczności. Ale nie tylko widzowie są zachwyceni jego postępem. Jurorzy "Tańca z Gwiazdami" chętnie do komplementowali i nagradzali najwyższymi notami. W ostatnim odcinku to właśnie on zdobył Kryształową Kulę.

Ostatnie miesiące przyniosły w jego życiu prawdziwą rewolucję. Również w życiu prywatnym. W ubiegłym roku Gamou Fall został ojcem. W wywiadach nie ukrywał, że to doświadczenie całkowicie go odmieniło. Partnerką aktora jest Eliza Koźlak, która na co dzień pracuje jako tatuażystka.

Zobacz również: Zjawiskowo piękna ukochana Gamou Falla kradnie uwagę. Nieczęsto pokazują się razem

Gamou Fall z rodziną na egzotycznych wakacjach. Urocze kadry!

Zwycięzca "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" rzadko opowiada o swoim prywatnym życiu. Jednak czasami odsłania przez fanami nieco więcej. Początek czerwca razem ze swoją ukochaną raz malutką córeczką spędził w Turcji. Na Instagramie podzielił się relacją z wyjazdu. Nie zabrakło uroczych kardów z jedynaczką.

Na najnowszym nagraniu pokazał, że urlop spędził nie tylko na błogim wypoczynku. Jak sam napisał, kierownikiem logistyki, ochroniarzem i bagażowym.

Szybko jednak okazało się, że zostałem kierownikiem logistyki, ochroniarzem i bagażowym. Przynajmniej okoliczności rekompensowały nadgodziny napisał - napisał aktor.

Do wszystkie podszedł oczywiście z dystansem i poczuciem humoru. Czas spędzony z ukochanymi jest dla niego najważniejszy!

Zobacz również: Fani nadal wspominają ich występy! Hanna Żudziewicz i Gamou Fall znowu razem zatańczą?

26

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie