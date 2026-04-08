Zjawiskowo piękna ukochana Gamou Falla kradnie uwagę. Nieczęsto pokazują się razem

Ojcostwo zmieniło wszystko. "Największy przewrót w życiu"

Gamou Fall jest aktorem znanym m.in. z "Zgon przed weselem", "Teściowie 2" oraz serialu "Pierwsza miłość". Ostatnie miesiące przyniosły w jego życiu prawdziwą rewolucję. Aktor po raz pierwszy został ojcem i nie ukrywa, że to doświadczenie całkowicie go odmieniło. Podkreśla, że dopiero teraz zrozumiał, czym jest bezwarunkowa miłość i jak bardzo człowiek dojrzewa w nowej roli.

Równolegle Gamou Fall mierzy się z wymagającym wyzwaniem, jakim jest udział w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Choć jest wysportowany i świetnie skoordynowany, wcześniej nie miał doświadczenia tanecznego. Występy na żywo i intensywne treningi wiążą się dla niego z dużym stresem. W programie partneruje mu Hanna Żudziewicz, która jest jedną z najbardziej doświadczonych tancerek, a dodatkowo aż dwukrotnie sięgnęła po Kryształową Kulę.

Kim jest partnerka Gamou Falla? Eliza Koźlak unika rozgłosu

Partnerką aktora jest Eliza Koźlak, która na co dzień pracuje jako tatuażystka. Gamou Fall przez długi czas nie opowiadał o swoim życiu prywatnym, dlatego każde nowe informacje na temat jego relacji budzą dziś duże zainteresowanie fanów. Ostatnio para gościła w programie "Demakijaż", gdzie w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem opowiedzieli o swojej prywatności.

Gamou Fall i Eliza Koźlak doczekali się córeczki. Mimo napiętego grafiku aktor stara się być obecny w życiu rodziny. Po treningach wraca prosto do domu i angażuje się w opiekę nad pociechą.

Eliza bardzo mi kibicuje co tydzień, podobnie jak cała moja rodzina. Naprawdę mam ogromne wsparcie i jestem za nie szalenie wdzięczny. Pomagają mi w wielu kwestiach, bo ten program pochłania masę czasu i energii. A jestem świeżo upieczonym tatą. To jest wysoka cena, którą trzeba zapłacić, ale wszystko, odkąd mam córkę, robię dla rodziny

- cytuje jego słowa Telemagazyn.

Choć kariera Gamou Falla dynamicznie się rozwija, wszystko wskazuje na to, że najważniejsza pozostaje dla niego rodzina. Wsparcie partnerki okazuje się kluczowe w tym intensywnym czasie i ewidentnie dodaje mu sił. Warto podkreślić, że aktor w programie radzi sobie bardzo dobrze i zdobywa wysokie noty od jurorów.

36

