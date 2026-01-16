Kim jest Gamou Fall? Gwiazdor Netflixa w nowej edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”

Marta Kowalska
2026-01-16 22:55

Nazwisko Gamou Fall coraz częściej pojawia się w kontekście nowej edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Choć dla części widzów może być nową twarzą, w świecie show-biznesu działa od lat. Kim jest Gamou Fall, skąd można go kojarzyć i dlaczego jego udział w tanecznym show budzi zainteresowanie?

Gamou Fall – sportowiec, aktor i uczestnik Fame MMA

Gamou Fall nie jest debiutantem w medialnym świecie. Do tej pory był znany przede wszystkim jako sportowiec, a także uczestnik gal Fame MMA, gdzie dał się poznać szerszej publiczności. Równolegle rozwijał karierę aktorską i konsekwentnie budował swoją pozycję w branży filmowej. Na jego koncie znajduje się kilka głośnych produkcji platformy Netflix. Widzowie mogli oglądać go m.in. w filmach „Bokser”, „Dzisiaj śpisz ze mną” oraz „Dziewczyna i kosmonauta”. Poza tym wystąpił również w kinowym hicie „Teściowie 2”, serialu „Pierwsza miłość” oraz w filmie „Botoks”.

Gwiazdor Netflixa na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”

Udział w „Tańcu z Gwiazdami” to dla Gamou Falla kolejne duże wyzwanie. W rozmowie z Pomponikiem aktor przyznał, że liczy na to, iż doświadczenie aktorskie pomoże mu w przekazywaniu emocji, a sportowa przeszłość zaprocentuje dobrą koordynacją ruchową.

Ja lubię wyzwania. Z tańcem nie miałem nigdy zbyt wiele do czynienia, ale stwierdziłem, że skoro uprawiam sport, jestem skoordynowany, to może to mi pomoże. […] Taniec to jest sztuka. Można się wyrazić w ten sposób, więc zobaczymy

– powiedział Gamou Fall. Jak sam podkreśla, taniec jest dla niego zupełnie nowym obszarem, ale właśnie to najbardziej go motywuje.

Gamou Fall o partnerce tanecznej i nowym etapie życia

Aktor zdradził również, że trafił na świetną nauczycielkę tańca, choć na razie nie może ujawnić jej nazwiska. Z nieoficjalnych żródeł wiadomo jednak, że będzie tańczył z Hanną Żudziewicz - do sieci wyciekła lista wszytkich par 18. edycji show. Jednocześnie podzielił się bardzo osobistą informacją – niedawno został ojcem, co całkowicie zmieniło jego spojrzenie na życie.

To jest największy przewrót w moim życiu, zdecydowanie. Niesamowita sprawa, jak człowiek dojrzewa i jak poznaje się w nowych sytuacjach i niesamowite jest poznawanie uczucia bezwarunkowej miłości. To jest coś, z czego nie da się komuś wytłumaczyć, dopóki sam nie jest w tej sytuacji

– przyznał. Przed Gamou Fallem intensywny czas – treningi do „Tańca z Gwiazdami”, medialne zainteresowanie i zupełnie nowa rola życiowa. Połączenie sportowego charakteru, aktorskiej wrażliwości i świeżych emocji ojcostwa może sprawić, że stanie się jednym z bardziej interesujących uczestników nadchodzącej edycji programu.

